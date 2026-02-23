Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
23
Φεβρουάριος
TOP
Χωρίς Κατηγορία

Discord: Νέο σύστημα ταυτοποίησης ηλικίας με βιομετρική επαλήθευση

Share

Η πλατφόρμα Discord περνά σε βαθιές μεταρρυθμίσεις, ενεργοποιώντας πλέον εξ ορισμού φίλτρα και μηχανισμούς προστασίας για ανήλικους χρήστες σε όλους τους λογαριασμούς παγκοσμίως. Όσοι επιθυμούν να απενεργοποιήσουν αυτούς τους περιορισμούς ενδέχεται, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να κληθούν να ολοκληρώσουν διαδικασία επαλήθευσης μέσω αναγνώρισης προσώπου.

Ειδικότερα, οι λογαριασμοί εφήβων θα περιλαμβάνουν αυτόματα ρυθμίσεις που θολώνουν περιεχόμενο με ενδεχόμενο σεξουαλικό ή σοκαριστικό χαρακτήρα, περιορίζουν την πρόσβαση σε κανάλια με ηλικιακούς περιορισμούς και εμφανίζουν προειδοποιήσεις για αιτήματα επικοινωνίας από άγνωστους χρήστες. Παρότι το Discord, σε θεωρητικό επίπεδο, δεν επιτρέπει τη χρήση από άτομα κάτω των 13 ετών, η εφαρμογή αυτού του συστήματος ταξινόμησης ξεκίνησε εντός του 2025 στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νεότερα και αυστηρότερα ρυθμιστικά πλαίσια.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode