Discord: Νέο σύστημα ταυτοποίησης ηλικίας με βιομετρική επαλήθευση

Η πλατφόρμα Discord περνά σε βαθιές μεταρρυθμίσεις, ενεργοποιώντας πλέον εξ ορισμού φίλτρα και μηχανισμούς προστασίας για ανήλικους χρήστες σε όλους τους λογαριασμούς παγκοσμίως. Όσοι επιθυμούν να απενεργοποιήσουν αυτούς τους περιορισμούς ενδέχεται, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να κληθούν να ολοκληρώσουν διαδικασία επαλήθευσης μέσω αναγνώρισης προσώπου.

Ειδικότερα, οι λογαριασμοί εφήβων θα περιλαμβάνουν αυτόματα ρυθμίσεις που θολώνουν περιεχόμενο με ενδεχόμενο σεξουαλικό ή σοκαριστικό χαρακτήρα, περιορίζουν την πρόσβαση σε κανάλια με ηλικιακούς περιορισμούς και εμφανίζουν προειδοποιήσεις για αιτήματα επικοινωνίας από άγνωστους χρήστες. Παρότι το Discord, σε θεωρητικό επίπεδο, δεν επιτρέπει τη χρήση από άτομα κάτω των 13 ετών, η εφαρμογή αυτού του συστήματος ταξινόμησης ξεκίνησε εντός του 2025 στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νεότερα και αυστηρότερα ρυθμιστικά πλαίσια.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ