”Δωρεά Οργάνων περισσότερη ζωή” η κεντρική εκδήλωση στην Καλαμάτα – Ξεχωριστή δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης (video)

Στην Καλαμάτα, φιλοξενήθηκε φέτος ο κεντρικός εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Δωρεάς Οργάνων, Ιστών και Κυττάρων, μία πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Στην Ελλάδα, 7.000 είναι οι νέοι δωρητές οργάνων εγγράφηκαν μέσα σε μία εβδομάδα στο μητρώο εθελοντών, με την απλοποίηση της διαδικασίας, η οποία πλέον μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά.

Ξεχωριστή δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Καλαμάτα για τη δωρεά οργάνων

Η προσπάθεια οφείλει να έχει μια διάρκεια και προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχει εξέλιξη. Το ενημερωτικό περίπτερο που έχει στηθεί στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας, οι «Οργανούληδες» είναι ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την υγιεινή ζωή και τη δωρεά οργάνων, που απευθύνεται σε μαθητές 7 έως 11 ετών, και υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Ωνάση. Και σήμερα περιμένει παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς να τους γνωρίσουν από κοντά και να μάθουν μαζί τα μυστικά για τη λειτουργία και τη φροντίδα των οργάνων του σώματος, αλλά την αξία της δωρεάς οργάνων.