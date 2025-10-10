Νέο πρόγραμμα λειτουργίας για τα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας

Από την Διοίκηση της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Κυπαρισσίας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας ανακοινώνεται το πρόγραμμα λειτουργίας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων ανά ειδικότητα, ημέρες λειτουργίας και αριθμό εξεταζόμενων ασθενών ως ακολούθως:

Τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία θα λειτουργούν από τις 09:30 έως 14:00 ως ακολούθως:

Το Παθολογικό Ιατρείο θα εκτελείται από τους ειδικευμένους ιατρούς παθολόγους και θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Πέμπτη με τουλάχιστον δώδεκα (12) ραντεβού ημερησίως.

Το Ορθοπεδικό Ιατρείο θα εκτελείται από τους ειδικευμένους ιατρούς ορθοπεδικούς και θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα και Πέμπτη με τουλάχιστον δεκαοχτώ (18) ραντεβού ημερησίως.

Το Καρδιολογικό Ιατρείο θα εκτελείται από τους ειδικευμένους ιατρούς καρδιολόγους και θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη , Πέμπτη και Παρασκευή με τουλάχιστον έξι (6) ραντεβού ημερησίως. Θα πραγματοποιούνται επίσης έξι (6) ραντεβού ορισμένες Τετάρτες το μήνα, βάσει προγράμματος των καρδιολόγων.

Το Παιδιατρικό Ιατρείο θα εκτελείται από τους ειδικευμένους ιατρούς παιδιάτρους και θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη , Πέμπτη και Παρασκευή με τουλάχιστον οχτώ (8) ραντεβού ημερησίως.

Το Χειρουργικό Ιατρείο θα εκτελείται από τους ειδικευμένους ιατρούς χειρουργούς και θα λειτουργεί κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Παρασκευή με τουλάχιστον δώδεκα (12) ραντεβού ημερησίως.

Το Νευρολογικό Ιατρείο θα εκτελείται από την ειδικευμένη ιατρό νευρολόγο και θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή με έντεκα (11) ραντεβού ημερησίως.

Το Οδοντιατρικό Ιατρείο θα εκτελείται από τον ειδικευμένο ιατρό οδοντίατρο και θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή με τουλάχιστον επτά (7) ραντεβού ημερησίως.

Το Νεφρολογικό Ιατρείο θα εκτελείται από τους ιατρούς νεφρολόγους και θα λειτουργεί κάθε Τρίτη με έξι (6) ραντεβού, κάθε Τετάρτη με δώδεκα (12) ραντεβού και κάθε Πέμπτη με επτά (7) ραντεβού ημερησίως.

Το Μαιευτικό – Γυναικολογικό Ιατρείο θα εκτελείται από τους ειδικευμένους ιατρούς μαιευτήρες – γυναικολόγους και θα λειτουργεί κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη , Πέμπτη και Παρασκευή με δεκαεπτά (17) ραντεβού σύνολο.

Το Οφθαλμολογικό Ιατρείο θα καθορίζεται με βάση Μηνιαίου Πρόγραμμα το οποίο αποστέλλεται από τον Διευθυντή του Οφθαλμολογικού Τμήματος της Οργανικής Μονάδας Καλαμάτας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείνουν ραντεβού

Μέσω της Εθνικής τηλεφωνικής γραμμής 1566 Μέσω της εφαρμογής My Health App Μέσω της ιστοσελίδας Finddoctors.gov.gr Και με φυσική παρουσία στη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων της Μονάδας Κυπαρισσίας.

Σε περίπτωση ακύρωσης των ραντεβού, για οποιοδήποτε λόγο, ο πολίτης θα ενημερώνεται τηλεφωνικά από την Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων της Μονάδας Κυπαρισσίας.

Δημ. Καλομοίρη

Αναπληρώτρια Διοικήτρια

Γ.Ν. Μεσσηνίας – Α.Ο.Μ. Κυπαρισσίας