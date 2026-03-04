Δωρεάν φάρμακα για την παχυσαρκία: Πότε θα παρατείνεται και πέρα των 8 μηνών η δωρεάν χορήγηση

Ακόμη και μετά τους πρώτους 8 μήνες με τις δωρεάν καινοτόμες θεραπείες για την παχυσαρκία θα υποστηρίξει το υπουργείο Υγείας όσους εντάσσονται στο “Εθνικό Πρόγραμμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας”.

Αυτό ανέφερε σήμερα ο υπουργός Υγείας Α.Γεωργιάδης μιλώντας σε εκδήλωση για την παχυσαρκία εξηγώντας πως “όσοι από τους ασθενείς με παχυσαρκία πηγαίνουν καλά με την θεραπεία και την παρακολούθηση, θα μπορούν, όπως σκεφτόμαστε, να συνεχίζουν την θεραπεία με τα καινοτόμα φάρμακα και μετά το πέρας του οκτάμηνου. Δεν θα εγκαταλείψουμε τους ασθενείς που βλέπουμε ότι θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους”.

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε πριν από δυόμιση περίπου μήνες το “Εθνικό Πρόγραμμα για την πρόληψη και αντιμετώπιση της Παχυσαρκίας”, παρέχοντας δωρεάν φάρμακα (καινοτόμες θεραπείες) για 8 μήνες σε δικαιούχους. Η διαδικασία περιλαμβάνει ιατρική παρακολούθηση, SMS για ραντεβού, και στοχεύει σε ενήλικες με νοσογόνο παχυσαρκία και υψηλό Δείκτη Μάζας Σώματος.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του thetoc.gr πατώντας εδώ