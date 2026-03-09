Δώρο Πάσχα 2026: Μέχρι πότε γίνεται η πληρωμή – Τι ισχύει για τους ανέργους και πώς υπολογίζεται

Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την καταβολή του Δώρου Πάσχα 2026 για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, καθώς έως τη Μεγάλη Τετάρτη (8.4.2026), οι εργοδότες οφείλουν να έχουν πιστώσει τα ποσά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Ειδικότερα, η καταβολή του Δώρου Πάσχα είναι υποχρεωτική από τον νόμο και δεν επιτρέπεται καμία συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων για τη μη καταβολή του. Αντιστοιχεί σε μισό μηνιαίο μισθό για όσους εργάστηκαν ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου. Στο τελικό ποσό προστίθεται η αναλογία του επιδόματος αδείας (συντελεστής 0,04166).

Με βάση τα ισχύοντα δεδομένα, τα μικτά ποσά του δώρου διαμορφώνονται ενδεικτικά ως εξής:

830 ευρώ: 432,29 ευρώ μικτά.

1.000 ευρώ: 520,83 ευρώ μικτά

1.500 ευρώ: 781,25 ευρώ μικτά

2.000 ευρώ: 1.041,66 ευρώ μικτά.

Για όσους η εργασιακή σχέση δεν κάλυψε ολόκληρο το τετράμηνο, καταβάλλεται αναλογία δώρου. Η αναλογία υπολογίζεται σε 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε οκτώ ημερολογιακές ημέρες απασχόλησης.

