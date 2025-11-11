“Δοξάστε” τους…

Του Θανάση Κ.

Γιατί ακριβώς “πανηγυρίζει” η κυβέρνηση αυτές τις μέρες; Για την συμφωνία που υπέγραψε με την αμερικανική εταιρία Exxon για έρευνα και εκμετάλλευση φυσικού αερίου, σε θαλάσσιο οικόπεδο έξω από την Κέρκυρα. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει…

* Πρώτον, η κυβέρνηση πανηγυρίζει σήμερα την… ιστορική κολοτούμπα της! Χωρίς την παραμικρή αυτοκριτική για το γεγονός, ότι ως πρόσφατα έκανε και έλεγε τα ακριβώς ΑΝΤΙΘΕΤΑ… Δεν είναι κακό να αλλάζεις στάση όταν βλέπεις ότι έχεις κάνει λάθος ως τώρα. Αλλά τουλάχιστον να παραδέχεσαι το λάθος σου! Και απέναντι σε εκείνους που σου το υποδείκνυαν και απέναντι στον Ελληνικό λαό, στον οποίο το λάθος στοίχισε πανάκριβα. Όχι να ζητάς “και τα ρέστα” από πάνω…

Να ποιά είναι τα πραγματικά στοιχεία: — Τον Ιανουάριο του 2011 ο Αντώνης Σαμαράς, ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης τότε, είχε προκαλέσει προ ημερησίας διάταξης συζήτηση στη Βουλή για την ΑΟΖ. Για πρώτη φορά… Η απάντηση της Κυβέρνησης Παπανδρέου τότε, ήταν ομιχλώδης. Ενώ ο φιλικός προς την κυβέρνηση Τύπος της εποχής υποστήριζε ότι, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν σοβαρά κοιτάσματα σε περιοχές της ελληνικής δικαιοδοσίας.. — Παρ’ όλα αυτά λίγο αργότερα, ο Γιάννης Μανιάτης ως υφυπουργός στην Κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, δήλωνε ότι υπάρχουν σοβαρές επιστημονικές ενδείξεις για αξιοποιήσιμα κοιτάσματα στην Ελληνική ΑΟΖ. — Τότε όμως, προϊσταμένη υπουργός του κ. Μανιάτη ήταν η κα Τίνα Μπιρμπίλη φανατική υποστηρικτής της “πράσινης μετάβασης” (πριν γίνει ακόμα ντιρεκτίβα των Βρυξελλών) η οποία δημιουργούσε παντού ζώνες Natura, που απαγορεύουν ή καθιστούν πολύ δύσκολη κάθε οικονομική δραστηριότητα. Έπρεπε να φύγει η κα Μπιρμπίλη από την κυβέρνηση (Ιούνιος του 2011) για να κάνει το πρώτο βήμα ο κ. Μανιάτης, τον Αύγουστο του 2011 με το νόμο 4001/2011 για την χωροθέτηση θαλασσίων οικοπέδων και την σύσταση της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρογονανθράκων. Κι ενώ το Υπουργείο τους είχε ήδη μετονομαστεί σε υπουργείο… Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής! Λίγους μήνες αργότερα η κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου έπεσε… — Το 2012 σχηματίστηκε η κυβέρνηση Σαμαρά, με υπουργό Ενέργειας πλέον τον Γιάννη Μανιάτη. — Το 2014, επί κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου, πλέον, με υπουργό πάντα τον κ. Μανιάτη (και την κα Μπιρμπίλη μακριά στο… εξωτερικό), προχώρησε η προκήρυξη διαγωνισμού για 20 θαλάσσια οικόπεδα (εκ των ποίων 17 θαλάσσια και τρία χερσαία) για έρευνα και εκμετάλλευση (εξόρυξη). Από αυτά, για τα τρία πρόλαβαν και υπογράφηκαν τότε συμβόλαια με μεγάλες εταιρίες του εξωτερικού σε συνεργασία με ελληνικές. — Αμέσως μετά την πτώση της κυβέρνησης Σαμαρά όλο αυτό σταμάτησε. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το προχώρησε, ενώ άρχισαν να εκδηλώνονται και οι πρώτες αντιδράσεις “οικολογικών οργανώσεων” ΜΚΟ κλπ. — Λίγο πριν φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη διακυβέρνηση – κυριολεκτικά εβδομάδες πριν τις εκλογές του 2019 – έβγαλε κι αυτός ξανά σε διαγωνισμό θαλάσσια οικόπεδα. Λιγότερα αυτή τη φορά. — Αμέσως μετά την εκλογή της νέας Κυβέρνησης Μητσοτάκη, άρχισαν κάποιες περίεργες δηλώσεις ότι η Ελλάδα δεν ενδιαφέρεται για έρευνα υδρογονανθράκων. Και λίγο αργότερα (2020) το Ευρωκοινοβούλιο “ανέτρεψε” προηγούμενη δική του απόφαση ότι το φυσικό αέριο είναι “καύσιμο μετάβασης”. Και προσχώρησε στη θέση για πλήρη κατάργηση υδρογονανθράκων με ορίζοντα το 2035 – και στόχο μηδενικούς ρύπους ως το 2050! Τότε κορυφώθηκαν οι ενστάσεις οικολογικών οργανώσεων, οι οποίες άρχισαν να παίρνουν ασφαλιστικά μέτρα εναντίον εταιριών που είχαν υπογράψει συμβόλαια για έρευνα. Το πιο χαρακτηριστικό: η Ελληνική Δικαιοσύνη ανέβαλε συνεχώς την εκδίκαση και κάποιες φορές όριζε δικάσιμο λίγες μέρες πριν λήξουν τα συμβόλαια! Τότε ήταν που δύο τουλάχιστον από τις εταιρίες που είχαν υπογράψει πριν έφυγαν απηυδισμένες – η Ισπανική Repsol (2021) και η Γαλλική Τotal (2022).

* Για να μην έχετε καμία αμφιβολία για τις προθέσεις της Κυβέρνησης Μητσοτάκη τότε (και μέχρι πρόσφατα), να τι δήλωνε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 2021: — “Έχω ένα όραμα για την Ανατολική Μεσόγειο: Αντί να συνεχίσουμε τις διαμάχες του προηγούμενου αιώνα για τους υδρογονάνθρακες – ένα αγαθό που χάνει την αξία του – θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να συνεργαστούμε ενάντια στους νέους κοινούς εχθρούς. Την κλιματική κρίση, η οποία επηρεάζει εξ ίσου τις δύο χώρες μας…” Αυτά έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τότε… Και δεν τα έλεγε μόνο αυτός. Και άλλα ηγετικά στελέχη της Κυβέρνησής του έλεγαν ότι — “Η Ελλάδα πιστεύει στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και δεν πρόκειται να αρχίσει να σκάβει τον πυθμένα της Μεσογείου για να βρει αέριο, για να βρει πετρέλαιο”… — “Η Ελλάδα δεν θα γίνει χώρα παραγωγής υδρογονανθράκων”. — “Οι εξορύξεις υδρογονανθράκων δεν είναι προτεραιότητα και δεν προβλέπονται γεωτρήσεις σύντομα…” Ενώ ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και τότε αρμόδιος υπουργός Κωστής Χατζηδάκης δήλωνε εμφατικά: — “Όσο είμαι εγώ υπουργός δεν θα γίνουν γεωτρήσεις στην Ελλάδα (κυρίως για πετρέλαιο, λόγω Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας…)” Με άλλα λόγια, την ώρα που το Ισραήλ αξιοποιούσε τα κοιτάσματά του, την ώρα που η Αίγυπτος έψαχνε και έβρισκε νέα κοιτάσματα και η Κύπρος το ίδιο, την ώρα που η Τουρκία προσπαθεί να υφαρπάξει την Ελληνική ΑΟΖ όπου βρίσκονται κοιτάσματα υδρογονανθράκων, εκείνη ακριβώς την ώρα η Ελλάδα δήλωνε ότι οι υδρογονάνθρακες χάνουν την αξία τους και δεν την ενδιαφέρουν καθώς αποτελούν “διαμάχες του προηγούμενου αιώνα”… Οι Τούρκοι έκαναν το Τουρκολυβικό Μνημόνιο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους ζητούσε να μην τσακωνόμαστε για πράγματα του… “περασμένου” αιώνα και να συνεργαστούμε για να αντιμετωπίσουμε την… Κλιματική Αλλαγή! Δοξάστε τον!

* Την ίδια εποχή μάλιστα η Κυβέρνηση έκλεινε και καινούργια εργοστάσια λιγνίτη – σύγχρονης τεχνολογίας – που είχαν εγκαινιαστεί επίσης επί κυβέρνησης Σαμαρά. Τα οποία είχαν ξεκινήσει να κατασκευάζονται επί Κυβέρνησης Καραμανλής, είχαν ανακοπεί επί κυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου κι είχαν ολοκληρωθεί και εγκαινιαστεί επί κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου το 2013-14. Κι ο ΣΥΡΙΖΑ που ανέλαβε αμέσως μετά δεν τα έβαλε ποτέ στο δίκτυο και στη συνέχεια ήλθε η Κυβέρνηση Μητσοτάκη και τα έκλεισε…! Να σημειωθεί ότι ίδιου τύπου εργοστάσια που έκλεισε η Ελληνική κυβέρνηση του 2020 τα εγκαινίαζε η Γερμανική κυβέρνηση το 2022!

* Στην περίοδο 2020-24, όταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη εγκατάλειπε τους υδρογονάνθρακες συνολικά, ο Αντώνης Σαμαράς στις ομιλίες του στα ετήσια Συνέδρια της NΔ κάθε φορά επαναλάμβανε ότι είναι λάθος η “πρόωρη εγκατάλειψη την υδρογονανθράκων” και η “βιαστική πράσινη μετάβαση”. Να γιατί τους ενοχλεί σήμερα όταν τους το θυμίζει!

Υπάρχει λοιπόν ένα διακομματικό λόμπι στην Ελλάδα – και διεθνώς, βέβαια – το οποίο προώθησε εν ονόματι της “κλιματικής κρίσης” την άμεση εγκατάλειψη των υδρογονανθράκων. Σε αυτό το λόμπι ανήκαν το ΠΑΣΟΚ του Γιώργου Παπανδρέου και της Τίνας Μπιρμπίλη – αλλά όχι το ΠΑΣΟΚ του Βαγγέλη Βενιζέλου και του Γιάννη Μανιάτη. Ανήκαν η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη – αλλά όχι η ΝΔ του Αντώνη Σαμαρά. Ανήκε ασφαλώς ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να πολυ-καταλαβαίνει αυτός – καθώς οι ίδιοι “οικολόγοι” του που ήθελαν να επιταχυνθεί η “πράσινη μετάβαση” πρωτοστατούσαν και στις καταγγελίες κατά των ανεμογεννητριών που αποτελούσαν την εναλλακτική λύση στους υδρογονάνθρακες – υποτίθεται. Κουλουβάχατα!

* Ώσπου έγιναν δύο πράγματα: — Πρώτον αποδείχθηκε με τον πιο οδυνηρό τρόπο, ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) από μόνες τους ΔΕΝ μπορούν να λύσουν το ενεργειακό πρόβλημα. Μπορούν να συμπληρώνουν την ηλεκτρική παραγωγή από υδρογονάνθρακες, αλλά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τους υδρογονάνθρακες. Όχι επί του παρόντος, τουλάχιστον… Με αποτέλεσμα τα τιμολόγια ενέργειας να εκτοξευθούν (παρ’ ό,τι στο μεταξύ έπεσε η διεθνής τιμής του πετρελαίου!) τα νοικοκυριά να υποφέρουν από το κύμα ακρίβειας, η ανταγωνιστικότητα των δυτικών οικονομιών να πέφτει και τα εργοστάσια να κλείνουν – τουλάχιστον στην Ευρώπη… — Δεύτερον στην Αμερική εξελέγη ο Τράμπ με σύνθημα drill baby drill. Και ανέτρεψε όλη την διεθνή Πολιτική κατάργησης των υδρογονανθράκων. Και τότε – ω του θαύματος! – η Ευρώπη άρχισε να ψελλίζει ότι “πρέπει να δώσουμε έμφαση πλέον στον ρεαλισμό κι όχι στις ιδεοληψίες” (δηλαδή να εγκαταλείψουμε τις ανοησίες για κατάργηση των υδρογονανθράκων στο ορατό μέλλον) και η Ελληνική Κυβέρνηση “ανακάλυψε” ξαφνικά ότι πρέπει να φέρει πίσω εταιρίες που ως τώρα έδιωχνε και να ξεκινήσει ξανά τις έρευνες για υδρογονάνθρακες. Που μέχρι πρόσφατα δεν την ενδιέφεραν και τα θεωρούσε υπολείμματα του παρελθόντος! Δοξάστε τους, λοιπόν!

Δηλαδή είχαν πάρει λάθος δρόμο, χάσαμε χρόνια, έλεγαν ανοησίες και τώρα ξαφνικά – επειδή βγήκε ο Τράμπ στην Αμερική – προσχώρησαν σε αυτό που αποκήρυσσαν “μετά βδελυγμίας” και θέλουν να τους πούμε και… “μπράβο”! Γιατί κατάφεραν να ξεμπλοκάρουν το ένα οικόπεδο από τα 20 που είχαν προκηρυχθεί και από τα τρία που είχαν υπογραφεί και είχαν ξεκινήσει το 2014. Αυτό θυμίζει λίγο τον Τσίπρα, που ματαίωσε την έξοδο της χώρας από το δεύτερο μνημόνιο το 2015, έφερε το τρίτο και χειρότερο, υποθήκευσε την δημόσια περιουσία της χώρας για 99 χρόνια, αύξησε το χρέος, και ύστερα ήθελε να του πουν και μπράβο που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια πέντε χρόνια αργότερα και με πολύ μεγαλύτερο κόστος! Ήθελε – κι αυτός – να του πούμε και “μπράβο” που διόρθωσε το λάθος που ο ίδιος έκανε και στοίχισε στη χώρα χρόνο και χρήμα…

Η κυβέρνηση έχει ένα δίκιο, ωστόσο: Ότι ο Σαμαράς στην προχθεσινή του συνέντευξη είπε πράγματα που έχει ξαναπεί. Γιατί αυτός δεν λέει άλλα τώρα, κι άλλα αύριο… Και το χειρότερο, θύμισε πράγματα που η κυβέρνηση δεν θέλει να ακούει. Και το ακόμα… χειροτερότερο, τα άκουσε κι όλος ο Ελληνικός λαός (αν δει κανείς την τηλεθέαση και τις προβολές από τα social media). Γιατί ο Σαμαράς είναι συνεπής με αυτά που λέει εδώ και χρόνια. Και τώρα δικαιώνεται. Ενώ η κυβέρνηση ζητά “εύσημα” που κάνει σήμερα αυτά που μέχρι χθες κατήγγελλε. Και τα κάνει μισά. Και χωρίς καμιά διεθνή αξιοπιστία πια…

ΥΓ. Όσον αφορά τον δεύτερο ισχυρισμό της κυβέρνησης – ότι με τις νέες συμφωνίες που υπογράφηκαν προχθές η Ελλάδα θα γίνει “ενεργειακός κόμβος” που “παρακάμπτει την Τουρκία”, λέει – γι’ αυτό θα χρειαστεί να επανέλθουμε… Έχει ακόμα περισσότερη… “πλάκα”.¨

Για την ώρα κρατήστε το εξής: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ και εξαγωγέας ενεργειακών πόρων. Θα μπορούσε να είναι ήδη, αφού είχε ξεκινήσει ήδη από το 2014. Αλλά στο μεταξύ το μπλόκαραν και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η ίδια η κυβέρνηση Μητσοτάκη (μέχρι φέτος που ανέλαβε ο Τράμπ). Κι αντί να γίνουμε παραγωγοί τώρα γινόμαστε απλοί “διακομιστές” LNG – δηλαδή υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ. Σε τριπλάσια τιμή!