Δούκας και Γιαννακοπούλου την «έπεσαν» στον Ανδρουλάκη για τους συνέδρους: «Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα μελών», «Τράβηξε πίσω αυτό το εκλογικό σύστημα»

Στον απόηχο της αυστηρής προειδοποίησης του Νίκου Ανδρουλάκη ότι «όταν συνεδριάζουν τα όργανα θα τα σέβεστε. Τα συνέδρια θα τα σέβεστε» –μια φράση με την οποία επιχείρησε να κλείσει τη συζήτηση για τον τρόπο εκλογής και κατανομής των συνέδρων, αλλά και να ανακόψει το «γαϊτανάκι» διαρροών– οι παρεμβάσεις του Χάρη Δούκα και της Νάντιας Γιαννακοπούλου κινήθηκαν σε δύο άξονες: αφενός άσκησαν κριτική στο προτεινόμενο σχήμα, υποστηρίζοντας ότι πλήττει την ισοτιμία των μελών, αφετέρου προειδοποίησαν για τον κίνδυνο εσωστρέφειας, σε μια συγκυρία που –όπως τόνισαν– το ΠΑΣΟΚ δεν έχει περιθώριο να εγκλωβιστεί στη στασιμότητα και να χάσει το πολιτικό διακύβευμα ενός «μαζικού, δημοκρατικού» συνεδρίου.

Χάρης Δούκας: «Να εκλέξουμε συνέδρους με βάση τα μέλη»

Ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας ξεκαθάρισε ότι δεν αμφισβήτησε τον Νίκο Ανδρουλάκη μετά τις εσωκομματικές εκλογές, σημειώνοντας πως «σέβομαι τα όργανα», αλλά προσθέτοντας ότι «πρέπει κι εσύ να σέβεσαι εμάς», ζητώντας να μην «ποινικοποιείται» ο διάλογος. Όπως είπε, η ευθύνη για να διασφαλιστεί ο ουσιαστικός διάλογος ανήκει πρωτίστως στον πρόεδρο. Για το επίμαχο θέμα των συνέδρων, αμφισβήτησε τη λογική ότι «δεν υπάρχουν μητρώα» ή ότι «δεν ξέρουμε» ποιοι είναι φίλοι και ποιοι μέλη «ενάμιση χρόνο μετά» τις εσωκομματικές εκλογές. Ο Χάρης Δούκας υποστήριξε ότι η προτεινόμενη διαδικασία συνιστά «αλγόριθμο», τον οποίο συνέδεσε με αντίθεση προς προηγούμενη εγκύκλιο της ηγεσίας στο συνέδριο του 2022, επιμένοντας ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα μελών» και ότι οι σύνεδροι πρέπει να εκλέγονται «με βάση τα μέλη», χωρίς –όπως είπε– αντίστοιχο προηγούμενο. Παράλληλα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο εσωστρέφειας, σημειώνοντας ότι «με τις διατυπώσεις και τις αιχμές» που –κατά τον ίδιο– δόθηκαν στη δημοσιότητα πριν ολοκληρωθεί η συνεδρίαση «παράγεται εσωστρέφεια». Τόνισε, ωστόσο, ότι «όχι στην εσωστρέφεια» πρέπει να συνδυαστεί και με «όχι στη στασιμότητα», καλώντας σε «διάλογο και σύνθεση για τη νίκη».

Γιαννακοπούλου σε Ανδρουλάκη: «Τράβηξε πίσω αυτό το εκλογικό σύστημα»

Η Νάντια Γιαννακοπούλου, από την πλευρά της, εξέφρασε την «ανησυχία», που –όπως είπε– μεταφέρει από μέλη και ψηφοφόρους, υποστηρίζοντας ότι δύο ζητήματα «δημιουργούν απογοήτευση και τροφοδοτούν εσωστρέφεια». Το πρώτο αφορά την υπόθεση Παναγόπουλου και τις εξελίξεις στην ΠΑΣΚΕ, οι οποίες –κατά την εκτίμησή της– καλλιεργούν «κλίμα εμφυλίου» σε έναν νευραλγικό χώρο, αυτόν του συνδικαλισμού. Όπως τόνισε, «δεν γίνεται καθόλου κατανοητή» η θέση ότι πρόκειται για «γαλάζιο σκάνδαλο», όταν ο βασικός πρωταγωνιστής της διερεύνησης είναι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, επί δεκαετίες στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Υπενθύμισε ότι «καλώς ανεστάλη» η κομματική του ιδιότητα και πρόσθεσε ότι η ίδια είχε τοποθετηθεί δημόσια υπέρ της παραίτησής του από την προεδρία της ΓΣΕΕ όσο διαρκεί η διερεύνηση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «από αυτά μέχρι τον εμφύλιο υπάρχει μεγάλη απόσταση».

Το δεύτερο –και κεντρικό– ζήτημα, όπως είπε, είναι ο τρόπος εκλογής των αντιπροσώπων, τον οποίο χαρακτήρισε «αντικαταστατικό», καθώς –κατά την τοποθέτησή της– πλήττει την «αυτονόητη ισοτιμία των μελών». Υπογράμμισε ότι δεν την απασχολούν οι «συσχετισμοί» και η εκλογή συγκεκριμένων προσώπων στα όργανα, αλλά αυτό που «εισπράττει» ως αγωνία από τη βάση, τονίζοντας ότι «ο κόσμος του κόμματος που άντεξε στα δύσκολα δεν αντέχει αυτή την εικόνα». Κάλεσε, μάλιστα, τον πρόεδρο να «κάνει μια υπέρβαση» και να αποσύρει το προτεινόμενο εκλογικό σύστημα, υποστηρίζοντας ότι έχει δημιουργήσει «πολύ περισσότερα προβλήματα στη βάση» και ότι μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε «πράξη σύνθεσης». «Πρόεδρε, κάνε μια υπέρβαση. Τράβηξε πίσω αυτό το εκλογικό σύστημα. Έχει δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα στη βάση του κόμματος. Θα είναι μια πράξη σύνθεσης από τη μεριά σου» είπε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Νάντια Γιαννακοπούλου ζήτησε το επίδικο να παραμείνει το πολιτικό περιεχόμενο του συνεδρίου: «να φτάσουμε σε ένα μαζικό, δημοκρατικό, πολιτικό συνέδριο» που θα συσπειρώσει, θα δώσει απαντήσεις για το «πώς θα ανεβάσουμε τις δυνάμεις μας» και δεν θα αφήσει την παράταξη «στάσιμη ή να πέφτει». Επισήμανε, επίσης, την ανάγκη τακτικότερων συζητήσεων για κρίσιμα θέματα –όπως η συνταγματική αναθεώρηση– και ζήτησε να είναι σαφές ότι οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ για το Σύνταγμα θα διαμορφωθούν «μέσα στις δικές μας διαδικασίες», όχι σε εξωθεσμικά «στρογγυλά τραπέζια» με άλλους χώρους της αντιπολίτευσης.