Νάντια Γιαννακοπούλου: «Ο Μητσοτάκης φοβήθηκε τις μεταρρυθμίσεις»

Για τα μέτρα τα οποία εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, τα σημαντικά προβλήματα με τα οποία είναι αντιμέτωπη η ελληνική κοινωνία, τις προκλήσεις για τη χώρα, αλλά και τη νέα πρόταση που φέρνει το ΠΑΣΟΚ μίλησε στο OT FORUM και στις δημοσιογράφους Ελένη Στεργίου και Αλεξάνδρα Φωτάκη, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου: «Εμείς οι πολιτικοί πρέπει να είμαστε συνέχεια στο δρόμο και πρέπει να ακούμε, όχι απλά να λέμε ότι ακούμε, αλλά να ακούμε πραγματικά».

«Ο κόσμος είναι πολύ επιφυλακτικός και θεωρεί ότι όλα αυτά που εξήγγειλε το πρωθυπουργός δεν δίνουν απάντηση στο μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει, το πρόβλημα της ακρίβειας», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ως ΠΑΣΟΚ «είμαστε μία δύναμη ρεαλιστική και υπεύθυνη δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας. Είμαστε ένα κόμμα που φιλοδοξούμε να είμαστε η επόμενη κυβέρνηση της χώρας».

Κοινωνική δυσαρέσκεια

Κληθείσα να σχολιάσει τις δημοσκοπήσεις, η κ. Γιαννακοπούλου τονίζει ότι αυτό το οποίο καταγράφεται αυτή τη στιγμή είναι μία διάχυτη κοινωνική δυσαρέσκεια: «Αυτή η δυσαρέσκεια πιστεύω ότι στην πορεία προς τις εκλογές θα γίνει ρεύμα απέναντι στην κυβέρνηση. Και αυτό το ρεύμα μπορεί να το εκφράσει, όχι να το πιστωθεί, το ΠΑΣΟΚ. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη ρεαλιστική και υπεύθυνη δύναμη απέναντι στην κυβέρνηση».

