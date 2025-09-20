Δράση εκσυγχρονισμού και βελτίωσης του δημόσιου χώρου με την απομάκρυνση καρτοτηλεφώνων

Ο Δήμος Καλαμάτας, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας αναβάθμισης του δημόσιου χώρου και βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών, ενημερώνει ότι ήδη έχει ολοκληρωθεί η απομάκρυνση 50 παλαιών εγκαταστάσεων και καρτοτηλεφώνων από διάφορα σημεία της πόλης. Συνολικά, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, θα έχουν απομακρυνθεί 120 καρτοτηλέφωνα.

Η δράση αυτή, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Καλαμάτας συμβάλλει στην απελευθέρωση χώρων σε πεζοδρόμια και κοινόχρηστους χώρους, ενισχύοντας την προσβασιμότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα της πόλης.

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος Καλαμάτας θα συνεχίσει με σταθερά βήματα την προσπάθεια εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της εικόνας της πόλης, με γνώμονα την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της.

Τέλος, ευχαριστίες εκφράζονται στον Όμιλο ΟΤΕ για τη συνεργασία και τις άμεσες ενέργειές του, και ιδιαίτερα στους κ. Νίκο Μαλιαρίτη, Field Technical Operations Section Manager και κ. Χαράλαμπο Νικολόπουλο, Senior Account Manager Cosmote Telecom, καθώς η συμβολή τους υπήρξε καθοριστική για την αποτελεσματική και ασφαλή ολοκλήρωση των πρώτων φάσεων του έργου.