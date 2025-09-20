Τελευταία Νέα
97.3best
Σάββατο
20
Σεπτέμβριος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Επιθεώρηση εργασιών καθαρισμού του Αλφειού στη Μεγαλόπολη από τον Αντιπεριφερειάρχη Κώστα Μανδρώνη

Share

Στο πλαίσιο του έργου «Αντιπλημμυρικά έργα και έργα αντιδιαβρωτικής προστασίας στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Μεγαλόπολης, Π.Ε. Αρκαδίας» προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, πραγματοποιήθηκε ο καθαρισμός του ποταμού Αλφειού στο ύψος της γέφυρας – συμβολής με την Εθνική Οδό Μεγαλόπολης – Καλαμάτας.

Τις εργασίες επιθεώρησε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αρκαδίας Κώστας Μανδρώνης, συνοδευόμενος από στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών της Περιφέρειας, παρουσία του Αντιδημάρχου Μεγαλόπολης Βασίλη Κουρουνιώτη.

Το έργο εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ενίσχυση της αντιπλημμυρικής θωράκισης και την προστασία περιοχών που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, με στόχο την ασφάλεια των κατοίκων και την προστασία των υποδομών.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ