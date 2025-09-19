Συνάντηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού με την Διοικήτρια του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, Δήμητρα Καλoμοίρη

Συνάντηση εργασίας είχε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός με την Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, αρμόδια για την Α.Ο.Μ. «Κυπαρισσία», Δήμητρα Καλoμοίρη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία και τις ανάγκες του νοσοκομείου της Κυπαρισσίας, με έμφαση στις προσκλήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, μέσω του προγράμματος ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ «2021-2027» για έργα υποδομών, εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού αλλά και στη συνολική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου στηρίζει έμπρακτα το Εθνικό Σύστημα Υγείας και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις διοικήσεις των νοσοκομείων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την ενίσχυση των δομών υγείας της περιοχής.