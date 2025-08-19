Δράση ενημέρωσης για την πρόληψη και καταπολέμηση των κουνουπιών στην Τρίπολη

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, δια της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των κουνουπιών, σε συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης, τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αρκαδίας και τον Ιατρικό Σύλλογο Αρκαδίας, σας προσκαλεί στην δράση ενημέρωσης που αφορά τα μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης των κουνουπιών, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Αυγούστου στην Τρίπολη, στην πλατεία Πετρινού, από τις 10:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ.

Ελάτε να ενημερωθούμε μαζί και να φροντίσουμε για την υγεία της κοινότητάς μας!

Με εκτίμηση

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας

Χρυσοβαλάντης Μέλλος

Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας & Αλληλεγγύης

Κορώνη – Παπαντωνίου Κλειώ