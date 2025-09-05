Τελευταία Νέα
Δράση προσωπικής ανάπτυξης για παιδιά από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σπάρτης και τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σπάρτης, σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης, υλοποιεί μια ξεχωριστή δράση για παιδιά, βασισμένη στην αγαπημένη ιστορία του Χόρχε Μπουκάι.

Μέσα από το παραμύθι, θα μιλήσουμε για τα δεσμά και τους φόβους που μας κρατούν πίσω και δεν μας αφήνουν να αναπτυχθούμε και να γίνουμε ελεύθεροι.

Σας περιμένουμε όλους να ανακαλύψουμε μαζί τη δύναμη της ελευθερίας και της προσωπικής ανάπτυξης!

Εργαστήριο: Ο Αλυσοδεμένος Ελέφαντας

Ημερομηνία: 10 Σεπτεμβρίου 2025, ώρα 10:00, 90 διάρκεια λεπτά

Μέγιστος Αριθμός: 20 παιδιά

Ηλικία: 6-12

Εμψυχώτριες: Παινέση Νικολέττα και Αργυρούλα Βαχαβιώλου

Φόρμα εγγραφής: https://forms.gle/7Ef5LZQFrrkBpaNk9

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλ. 2731026853.

 

