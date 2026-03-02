Τελευταία Νέα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Δράση στον Άρι από το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας του Δήμου Καλαμάτας

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από το Τοπικό Συμβούλιο Πρόληψης Παραβατικότητας του Δήμου Καλαμάτας δράση με θέμα «Ανακύκλωση και φωτιές » στο Δημοτικό Σχολείο Άριος. Η ανάπτυξη του θέματος έγινε διαδραστικά από την κ. Ραβάνη Ιωάννα υπεύθυνη του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) με την συμμετοχή 25 μαθητών.

Η εν λόγω εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του Συμβουλίου, που υλοποιούνται με την υποστήριξη της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας και των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας.

