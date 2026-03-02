Πρωτοβουλία του ΕΕΑ για την ενίσχυση της Αίγινας με 90 παλέτες εμφιαλωμένο νερό

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, στο πλαίσιο των σταθερών κοινωνικών δράσεων που υλοποιεί με συνέπεια και υπευθυνότητα απέναντι στις τοπικές κοινωνίες, προχωρά σε μία ακόμη πρωτοβουλία με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.

Αύριο, Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, το ΕΕΑ θα αποστείλει μεγάλη ποσότητα εμφιαλωμένων νερών στο νησί της Αίγινα, προκειμένου να συμβάλει στην αντιμετώπιση της έλλειψης πόσιμου νερού που αντιμετωπίζουν κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, θα μεταβεί στην Αίγινα, ώστε να παραστεί προσωπικά στην παράδοση της βοήθειας προς τον Δήμο και τους αρμόδιους φορείς του νησιού, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη στήριξη του ΕΕΑ στην τοπική κοινωνία.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών υπογραμμίζει ότι ο ρόλος του δεν περιορίζεται στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, αλλά επεκτείνεται σε δράσεις που στηρίζουν την κοινωνική συνοχή και ανταποκρίνονται άμεσα σε ανάγκες πολιτών και επαγγελματιών, ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων και αυξημένων δυσκολιών.