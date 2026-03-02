Βράβευση του Γρηγόρη Δημητριάδη από την Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας (video)

Χθες Κυριακή (1/3) πραγματοποιήθηκε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας Εφήβων-Νεανίδων και Νέων Ανδρών-Νέων Γυναικών, με τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών από όλη τη χώρα.

Στη διοργάνωση παρευρέθηκε ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Γρηγόρης Δημητριάδης, συνοδευόμενος από τον γιο του, Φίλιππο.

Στο πλαίσιο του Πρωταθλήματος, απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα στον κ. Δημητριάδη για τη διαχρονική στήριξή του στην Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας.

Την απονομή πραγματοποίησε ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Χάρης Μαριόλης, ο οποίος υπογράμμισε τη σταθερή στήριξη του κ. Δημητριάδη προς την Ομοσπονδία και τον ευχαρίστησε θερμά.

Κάνω πυγμαχία από φοιτητής, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει και ο γιος μου. Είναι το ευγενέστερο άθλημα. Διδάσκει σεβασμό στον δάσκαλο, αλλά και στον αντίπαλο, πειθαρχία κι επιμονή. Και το σημαντικότερο όλων: η πυγμαχία διδάσκει ήθος. Θερμά συγχαρητήρια στους… pic.twitter.com/9nbVDpCqzX — GDimitriadis (@grigoris_d) March 1, 2026

Παράλληλα, ο κ. Δημητριάδης προχώρησε και σε απονομή στην κατηγορία των 50 κιλών.

Ο κ. Δημητριάδης, ο οποίος ασχολείται με την πυγμαχία από νεαρή ηλικία, προχώρησε και σε σχετική ανάρτηση:

«Κάνω πυγμαχία από φοιτητής, ενώ τα τελευταία χρόνια έχει ξεκινήσει και ο γιος μου. Είναι το ευγενέστερο άθλημα. Διδάσκει σεβασμό στον δάσκαλο, αλλά και στον αντίπαλο, πειθαρχία κι επιμονή. Και το σημαντικότερο όλων: η πυγμαχία διδάσκει ήθος.

Θερμά συγχαρητήρια στους συμμετέχοντες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Πυγμαχίας Εφήβων- Νεανίδων και Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών. Η ομοσπονδία κάνει εξαιρετική δουλειά!

Ευχαριστώ την Ελληνική Ομοσπονδία Πυγμαχίας για την τιμητική πλακέτα. Θα συνεχίσω να είμαι δίπλα σας.»

