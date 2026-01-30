Δράση του Κέντρου Κοινότητας – Παράρτημα Ρομά στο Δημοτικό Σχολείο Ασπροχώματος

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 το Κέντρο Κοινότητας – Παράρτημα Ρομά της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας υλοποίησε δράση στο Δημοτικό Σχολείο Ασπροχώματος. Τα κορίτσια της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης ενημερώθηκαν για τις αλλαγές στο σώμα σε αυτή την ηλικία, ενώ τα αγόρια συζήτησαν για τη σημασία τήρησης των νόμων.

Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας των παιδιών και είχε ως στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης, της αυτογνωσίας και του αλληλοσεβασμού.

Το Κέντρο Κοινότητας – Παράρτημα Ρομά συνεχίζει να υλοποιεί παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες, συμβάλλοντας ενεργά στην υποστήριξη των παιδιών και στην καλλιέργεια θετικών στάσεων και συμπεριφορών από νεαρή ηλικία.