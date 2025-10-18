Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Τριφυλία – Κατασχέθηκαν κάνναβη, βεγγαλικά και στιλέτο

Από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, συνελήφθησαν -2- άτομα για ναρκωτικά. Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, ναρκωτικά και τα -κατά περίπτωση- αδικήματα παράβασης των νομοθεσιών για τα όπλα και περί κροτίδων, φωτοβολίδων και παιδικών αθυρμάτων, η οποία περιλαμβάνει ακόμη -1- άγνωστο συνεργό τους. Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, πάνω από -350- γραμμάρια κάνναβης, βεγγαλικά και στιλέτο.

Αναλυτικά, συνελήφθησαν, χθες (16.10.2025) το πρωί, σε περιοχή του δήμου Τριφυλίας, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, -2- άτομα, 21χρονος ημεδαπός και 24χρονος αλλοδαπός, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, ναρκωτικά και τα -κατά περίπτωση- αδικήματα παράβασης των νομοθεσιών για τα όπλα και περί κροτίδων, φωτοβολίδων και παιδικών αθυρμάτων, η οποία περιλαμβάνει ακόμη -1- άγνωστο συνεργό τους.

Ειδικότερα, ύστερα από κατάλληλη αξιολόγηση και αξιοποίηση στοιχείων και στο πλαίσιο της εμπεριστατωμένης αστυνομικής έρευνας και προανάκρισης, που διεξήχθη από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας, προέκυψε ότι οι ανωτέρω τουλάχιστον από τετραμήνου έως και τη σύλληψή τους, δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κάνναβης), σε περιοχή του δήμου Τριφυλίας.

Συγκεκριμένα, οι συλληφθέντες αποθήκευαν σε οικίες τους ποσότητες κάνναβης, τις συσκεύαζαν και στη συνέχεια κατόπιν εντολών μέσω διαδικτυακών εφαρμογών του άγνωστου συνεργού τους ο οποίος είχε ηγετικό ρόλο, τις διακινούσαν έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων`, σε τοξικομανείς νεαρής ηλικίας χρησιμοποιώντας δίκυκλες μοτοσυκλέτες.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, από τους ανωτέρω αστυνομικούς, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στις οικίες των συλληφθέντων, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους -390,5- γραμμαρίων,

-20- βεγγαλικά,

-1- αναδιπλούμενο στιλέτο, με μήκος λάμας -10- εκατοστών,

-2- ζυγαριές και

-2- κινητά τηλέφωνα, ως μέσα επικοινωνίας για την τέλεση αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την ταυτοποίηση του άγνωστου συνεργού τους.