Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά σε Καλαμάτα και Γαργαλιάνους

Δύο νέες συλλήψεις για ναρκωτικά σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη Μεσσηνία, με αστυνομικούς να εντοπίζουν ποσότητες κάνναβης σε Καλαμάτα και Γαργαλιάνους. Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στη συνεχή προσπάθεια των αρχών για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Συνελήφθη ένα (1) άτομο για ναρκωτικά

Συνελήφθη, προχθές (16.10.2025) το απόγευμα, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης (ΔΙ.ΑΣ.) Μεσσηνίας, 44χρονος ημεδαπός, γιατί στην κατοχή του βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένες σε ρόδα ποδηλάτου, μικροποσότητες κάνναβης, οι οποίες κατασχέθηκαν. Επιπλέον, σε έρευνα που έγινε σε οικία του βρέθηκε ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους -272,1- γραμμαρίων και εναιώρημα κάνναβης σε διάλυμα αιθυλικής αλκοόλης όγκου -120- ml. Προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.

Συνελήφθη ένα (1) άτομο για ναρκωτικά

Συνελήφθη, χθες (17.10.2025) το απόγευμα, στους Γαργαλιάνους, από αστυνομικούς της Β’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας, 23χρονος αλλοδαπός, γιατί στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης. Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Γαργαλιάνων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Συνελήφθη ένα (1) άτομο για ναρκωτικά

Συνελήφθη, χθες (17.10.2025) το απόγευμα, στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Πατρών, από αστυνομικούς της Α1’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Κορινθίας, 29χρονος ημεδαπός, γιατί στην κατοχή του βρέθηκαν μικροποσότητα και τρίφτης κάνναβης, τα οποία κατασχέθηκαν. Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

Συνελήφθησαν δύο (2) άτομα για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής

Συνελήφθησαν, χθες (17.10.2025) το βράδυ, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ευρώτα, από αστυνομικούς της Α’ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Λακωνίας, -2- ημεδαποί, ηλικίας 37 και 18 ετών, αντίστοιχα, για διακεκριμένη περίπτωση κλοπής. Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την προανάκριση που διενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάρτης, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Βοιών, οι ανωτέρω, μαζί με 26χρονο ημεδαπό, συνεργό τους και ακόμη -4- άγνωστους συνεργούς τους, την 16.10.2025 σε τοπική κοινότητα του δήμου Μονεμβασίας, αφαίρεσαν από οικία ημεδαπού, χρηματικό ποσό. Επιπλέον, κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο και -2- οχήματα, ως μέσα διευκόλυνσης για την τέλεση αξιόποινων πράξεων.