ΔΥΠΑ: Αυξήθηκαν κατά 41.000 οι άνεργοι τον Ιούλιο – Σταθερά υψηλή η μακροχρόνια ανεργία

Μπορεί η ΕΛΣΤΑΤ να μην έχει δώσει ακόμα στοιχεία για την ανεργία του Ιουλίου, αφού παραδέχθηκε απόκλιση μεταξύ των μηνιαίων και τριμηνιαίων δεικτών, αλλά η εικόνα από τα μητρώα της ΔΥΠΑ δεν είναι ακριβώς ενθαρρυντική.

Ναι μεν η καταγεγραμμένη ανεργία παρουσιάζει μείωση σε ετήσιο επίπεδο, κατά -6,2%, όμως σε μηνιαίο επίπεδο οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 5,5% ή κατά 41.263 άτομα.

Είναι ασφαλές να υποθέσουμε ότι ένα μεγάλο μέρος των νέων ανέργων προέρχεται από τις στρατιές των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, και δευτερευόντως από τους καθηγητές σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών. Είναι εκείνοι που απολύονται κάθε καλοκαίρι και προσπαθούν να επιβιώσουν με το ταμείο ανεργίας μέχρι να τους φωνάξουν ξανά για αναπληρωτές ή να ξανανοίξουν τα φροντιστήρια.

Ειδικά σε ό,τι αφορά τους αναπληρωτές, πολλοί έκαναν 15Αυγουστο με άδειες τσέπες, αφού υπήρξαν σοβαρές καθυστερήσεις, τόσο στις εγκρίσεις του επιδόματος ανεργίας αλλά και στις αποστολές της προπληρωμένης κάρτας.

Επιπλέον, όπως σημειωνουν αναλύσεις της Alphabank και της Εurobank, η πτώση του ποσοστού των ανέργων δεν οφείλεται αποκλειστικά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά σε μεγάλο βαθμό και στη μείωση του εργατικού δυναμικού, καθώς αρκετοί άνεργοι μετακινούνται στην κατηγορία των οικονομικά μη ενεργών ατόμων.

διαβάστε την συνέχεια του ρεπορτάζ στο www.in.gr πατώντας εδώ