Κατά 6,2% υποχώρησε η ανεργία τον Ιούλιο 2025

Κατά 6,2% μειώθηκε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα της ΔΥΠΑ τον Ιούλιο σε ετήσια βάση καθώς ανήλθαν σε 795.588 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -53.014 άτομα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, Ιούλιο 2024, και αύξηση κατά 41.263 άτομα (5,5%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο 2025.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων για τον Ιούλιο του 2025 ανήλθε σε 110.948 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -28.176 άτομα (-20,3%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Ιούλιο 2024 και αύξηση κατά 14.312 άτομα (14,8%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο 2025, με βάση τα στοιχεία της ΔΥΠΑ.