Κατά 6,2% υποχώρησε η ανεργία τον Ιούλιο 2025

Κατά 6,2% μειώθηκε ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα της ΔΥΠΑ τον Ιούλιο σε ετήσια βάση καθώς ανήλθαν σε 795.588 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -53.014 άτομα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, Ιούλιο 2024, και αύξηση κατά 41.263 άτομα (5,5%), σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο 2025.
Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων για τον Ιούλιο του 2025 ανήλθε σε 110.948 άτομα καταγράφοντας μείωση κατά -28.176 άτομα (-20,3%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους Ιούλιο 2024 και αύξηση κατά 14.312 άτομα (14,8%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Ιούνιο 2025, με βάση τα στοιχεία της ΔΥΠΑ.
Από το σύνολο των ανέργων, τα 426.724 (ποσοστό 53,6%) άτομα είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 368.864 (ποσοστό 46,4%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 247.143 άτομα (ποσοστό 31,1%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 548.445 άτομα (ποσοστό 68,9%).
