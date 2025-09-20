ΔΥΠΑ: Μείωση στον αριθμό των εγγεγραμμένων ανέργων κατά 6,2% τον Αύγουστο

Σε 790.844 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στο μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) τον Αύγουστο του 2025, καταγράφοντας μείωση κατά 52.698 άτομα (-6,2%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, Αύγουστο του 2024, και μείωση κατά 4.744 άτομα (-0,6%) σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, Ιούλιο του 2025.

Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 790.844 ανέργων, τα 423.784 άτομα (ποσοστό 53,6%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 367.060 (ποσοστό 46,4%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο της ΔΥΠΑ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών, με τους άνδρες να ανέρχονται σε 243.813 άτομα (ποσοστό 30,8%) και τις γυναίκες σε 547.031 άτομα (ποσοστό 69,2%).

Διάβασε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ