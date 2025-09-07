Τελευταία Νέα
Ειδικό εποχικό βοήθημα 2025 της ΔΥΠΑ: Πόσο είναι το επίδομα ανά επάγγελμα

Την Τετάρτη (10.9.2025) θα ξεκινήσει η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2025, ενώ η υποβολή αιτήσεων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) θα ξεκινήσει την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου.

Το ύψος του ειδικού εποχικού βοηθήματος κυμαίνεται από 687,75 ευρώ έως 1.375,50 ευρώ. Επισημαίνεται ότι δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας στο διάστημα 10.9.2025 – 30.11.2025. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 30 Νοεμβρίου και δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη προσέλευση στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

