Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
9
Νοέμβριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Πότε λήγει η προθεσμία για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα

Share

Λήγει την Κυριακή 30.11.2025 στις 14:00 η προθεσμία της ΔΥΠΑ για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα.

Η προθεσμία είναι οριστική και αφορά εργαζόμενους εποχικών κλάδων που θέλουν να «κλειδώσουν» έγκαιρα την πληρωμή από την ΔΥΠΑ πριν τις γιορτές.

Βασικές προϋποθέσεις είναι ενεργή σχέση ή λύση σύμβασης στον οικείο κλάδο την τρέχουσα περίοδο, ανώτατο πλαφόν στα ημερομίσθια του 2024 (διαφορετικό για οικοδόμους) και μη ταυτόχρονη τακτική επιδότηση ανεργίας, με τις γνωστές εξαιρέσεις για τους οικοδόμους. Η αίτηση λειτουργεί ως υπεύθυνη δήλωση: λάθος επιλογή κλάδου ή αναντιστοιχία με τα στοιχεία ασφάλισης οδηγεί σε απόρριψη.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ