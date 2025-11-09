ΔΥΠΑ: Πότε λήγει η προθεσμία για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα

Λήγει την Κυριακή 30.11.2025 στις 14:00 η προθεσμία της ΔΥΠΑ για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα.

Η προθεσμία είναι οριστική και αφορά εργαζόμενους εποχικών κλάδων που θέλουν να «κλειδώσουν» έγκαιρα την πληρωμή από την ΔΥΠΑ πριν τις γιορτές.

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά ή μέσω ΚΕΠ. Δικαιούχοι είναι μισθωτοί σε τουρισμό και επισιτισμό, οικοδόμοι, ναυπηγοεπισκευή, μουσικοί και τεχνικοί θεάματος, δασεργάτες και άλλοι εποχικοί ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ. Το ποσό κυμαίνεται ενδεικτικά από 687,75 έως 1.375,50 ευρώ, ανά κλάδο και ασφαλιστικά ημερομίσθια του 2024.

Βασικές προϋποθέσεις είναι ενεργή σχέση ή λύση σύμβασης στον οικείο κλάδο την τρέχουσα περίοδο, ανώτατο πλαφόν στα ημερομίσθια του 2024 (διαφορετικό για οικοδόμους) και μη ταυτόχρονη τακτική επιδότηση ανεργίας, με τις γνωστές εξαιρέσεις για τους οικοδόμους. Η αίτηση λειτουργεί ως υπεύθυνη δήλωση: λάθος επιλογή κλάδου ή αναντιστοιχία με τα στοιχεία ασφάλισης οδηγεί σε απόρριψη.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ