Ε.Ε.–Ινδία: Μηδενίζονται οι δασμοί στο ελαιόλαδο – ιστορική ευκαιρία για τα ελληνικά προϊόντα

Ιστορική ευκαιρία για τα αγροδιατροφικά προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατ’ επέκταση της Ελλάδας δημιουργεί η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την Ινδία, ανοίγοντας τον δρόμο για ευρύτερη πρόσβαση των ευρωπαϊκών εξαγωγών σε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές παγκοσμίως. Μια εξέλιξη που διευκολύνει την ανάπτυξη του εμπορίου βασικών ελληνικών προϊόντων, ειδικά το ελαιόλαδο.

Βάσει της συμφωνίας, η Ινδία θα καταργήσει ή θα μειώσει σημαντικά τους δασμούς στο 96,6% των εξαγωγών αγαθών της Ε.Ε., ενώ από την πλευρά της η Ένωση θα απελευθερώσει το 99,5% των δασμολογικών της γραμμών για προϊόντα που εισάγονται από την Ινδία, σε ορίζοντα επτά ετών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η ετήσια εξοικονόμηση για τους Ευρωπαίους εξαγωγείς από τη μείωση των δασμών μπορεί να φτάσει έως και τα 4 δισ. ευρώ.

Δραστικές μειώσεις σε κρασί και ποτά – μηδενισμός στο ελαιόλαδο

Μεταξύ των κλάδων που αναμένεται να ωφεληθούν συγκαταλέγεται ο αγροδιατροφικός τομέας, καθώς προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας –όπως το ελαιόλαδο και το κρασί– αποκτούν πρόσβαση σε μια αγορά με διαρκώς διευρυνόμενη μεσαία τάξη.

Σήμερα οι ινδικοί δασμοί στα αγροδιατροφικά προϊόντα από την Ε.Ε. ανέρχονται κατά μέσο όρο στο 36%, φτάνοντας σε ορισμένες κατηγορίες έως και το 150%. Το 2024, οι αγροδιατροφικές εξαγωγές της Ε.Ε. προς την Ινδία διαμορφώθηκαν στα 1,3 δισ. ευρώ (περίπου 0,6% του συνολικού αγροδιατροφικού εμπορίου της Ένωσης), επίδοση που αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στα υψηλά δασμολογικά εμπόδια.

Με τη νέα συμφωνία:

Το κρασί, που σήμερα επιβαρύνεται με δασμούς έως 150%, αναμένεται να κινηθεί στο εύρος 20%–30%.

Τα οινοπνευματώδη ποτά μειώνονται σε σταθερό επίπεδο 40% από έως 150%.

Η μπύρα υποχωρεί από 110% σε 50%.

Το ελαιόλαδο περνά από 45% σε μηδενικούς δασμούς, εξέλιξη-κλειδί για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών εξαγωγών.

«Με αυτή τη συμφωνία, τα ευρωπαϊκά κρασιά, τα οινοπνευματώδη, η μπύρα, το ελαιόλαδο, τα ζαχαρώδη και άλλα προϊόντα θα απολαμβάνουν προνομιακή πρόσβαση στη ραγδαία αναπτυσσόμενη ινδική αγορά», δήλωσε ο Επίτροπος Γεωργίας και Τροφίμων της Ε.Ε. Κριστόφ Χάνσεν, διευκρινίζοντας ότι ευαίσθητοι τομείς (βοδινό, κοτόπουλο, ρύζι, ζάχαρη) εξαιρούνται, ενώ τα υψηλά πρότυπα ασφάλειας τροφίμων της Ε.Ε. διατηρούνται πλήρως.

