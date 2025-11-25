Ε9: Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να υποβάλουν νέα δήλωση μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου

Προθεσμία έως τις 31 Ιανουαρίου 2026, προκειμένου να υποβάλουν δήλωση Ε9, έχουν χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι είχαν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους και πρέπει να προχωρήσουν σε διορθώσεις, προσθήκες ή διαγραφές, αποφεύγοντας πρόσθετες επιβαρύνσεις.

Η υποβολή της δήλωσης πρέπει να γίνει πριν την έκδοση των νέων εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ, που θα αναρτηθούν έως τις αρχές Μαρτίου, σε περίπου 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων. Η σωστή και έγκαιρη συμπλήρωση του Ε9 μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση του ΕΝΦΙΑ, που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνει έως και το 90%. Σημειώνεται ότι ο ΕΝΦΙΑ θα πληρωθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη στα τέλη Μαρτίου και την τελευταία να καταβάλλεται στα τέλη Φεβρουαρίου 2027. Από την υποχρέωση εξαιρούνται όσοι υπέβαλαν τις δηλώσεις μεταβιβάσεων, δωρεών ή γονικών παροχών κατά τη διάρκεια του 2025 ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myProperty, και οι δηλώσεις Ε9, με τις οποίες τροποποιήθηκε η εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους, συμπληρώθηκαν και υποβλήθηκαν αυτόματα από την ΑΑΔΕ.

