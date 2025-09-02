Έχουν χρώμα τα όνειρα; Η επιστήμη αποφάσισε

Τα όνειρα είναι μια από τις πιο συναρπαστικές και ίσως περίπλοκες εμπειρίες του ανθρώπινου ύπνου, γεμάτα συναισθηματικά και οπτικά ερεθίσματα. Μπορούν να μας μεταφέρουν σε φανταστικούς κόσμους, να μας κάνουν να νιώσουμε φόβο, χαρά ή ανακούφιση, ενώ μερικές φορές μας αφήνουν με ερωτήματα για την πραγματικότητα.

Ωστόσο, τα όνειρα δεν είναι απλώς μυστηριώδη πεδία δράσης, αποτελούν επίσης έναν δείκτη για την υγεία του μυαλού και του σώματός μας.

Γιατί βλέπουμε όνειρα;

Η διαδικασία των ονείρων συνδέεται κυρίως με τη φάση REM (Rapid Eye Movement), την πιο έντονη φάση του ύπνου, όταν ο εγκέφαλος είναι εξαιρετικά ενεργός. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, τα μάτια κινούνται γρήγορα πίσω και μπροστά, και το μυαλό δημιουργεί εικόνες, συναισθήματα και καταστάσεις που φαίνονται απολύτως ρεαλιστικές. Ενώ το σώμα μας είναι ακινητοποιημένο, ο εγκέφαλος «ταξιδεύει» και δημιουργεί εικόνες, ήχους, ακόμη και γεύσεις και μυρωδιές, ανάλογα με την κατάσταση του σώματος και των αισθήσεών μας.

