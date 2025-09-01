Χειρίστρια γερανού 150 μέτρων στο Ελληνικό εξηγεί στο TikTok πώς «οδηγεί» το μηχάνημα

Με φόντο τα έργα ανάπλασης στο Ελληνικό, μια γυναίκα που χειρίζεται γερανό σε ύψος 150 μέτρων μοιράστηκε μέσω TikTok την καθημερινότητά της στη δουλειά, προκαλώντας μεγάλο ενδιαφέρον στους χρήστες της πλατφόρμας.

Το βίντεο διάρκειας 1:10” ανέβηκε στον λογαριασμό της χειρίστριας στο TikTok και έχει ήδη ξεπεράσει τις 200.000 προβολές. Στα γαλλικά, η γυναίκα ανοίγει το βίντεο λέγοντας: «Λοιπόν σήμερα θα σας δείξω πως οδηγώ τον γερανό», πριν αρχίσει να περιγράφει τα βήματα χειρισμού του μηχανήματος.

Η κάμερα καταγράφει το εσωτερικό της καμπίνας, τα χειριστήρια και την εικόνα από το ύψος των 150 μέτρων, προσφέροντας στους θεατές μια μοναδική ματιά στην καθημερινότητα ενός απαιτητικού και συχνά αθέατου επαγγέλματος.

