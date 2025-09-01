Κόστα Ρίκα: Εντοπίστηκε πορτοκαλί καρχαρίας με λευκά μάτια

Ο μοναδικός στο είδους του που έχει βρεθεί ποτέ, ο σπάνιος πορτοκαλί καρχαρίας, ανακαλύφθηκε από ομάδα ψαράδων κατά τη διάρκεια ενός αλιευτικού ταξιδιού στην περιοχή του Εθνικού Πάρκου Tortuguero της Κόστα Ρίκα.

Ο καρχαρίας – νοσοκόμος (Ginglymostoma cirratum) εντοπίστηκε στα νερά της Κόστα Ρίκα κατά τη διάρκεια ενός ψαρέματος το 2024. Ο σπάνιος πορτοκαλί καρχαρίας που πιάστηκε σε βάθος 37 μέτρων – και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος -, είχε μήκος περίπου 2 μέτρα. Το έντονο χρώμα του δέρματός του, υποδηλώνει μια πάθηση γνωστή ως ξανθοχρωμισμός και είναι η πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση ξανθισμού στο είδος και η πρώτη καταγραφή οποιουδήποτε είδους στην Καραϊβική Θάλασσα.