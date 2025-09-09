«Εδώ το Αδύνατο είναι μόνο η Αρχή» | Ενιαίο αφήγημα και νέο brand σε μια νέα σελίδα για την Πελοπόννησο (video & pic’s)

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου παρουσίασε το βράδυ της Τρίτης στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, τη νέα της ταυτότητα με κεντρικό μήνυμα «Εδώ το αδύνατο είναι μόνο η αρχή», εφαρμόζοντας μια ολοκληρωμένη στρατηγική Place Branding βασισμένη σε διεθνή πρότυπα. Το νέο place brand συνδέεται με τον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας, που αναπτύσσεται σε 8 πυλώνες και 209 δράσεις με σαφείς στόχους στους τομείς του πολιτισμού, της αγροδιατροφής, του τουρισμού, της επιχειρηματικότητας, της κοινωνικής συνοχής, της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης, αλλά και της καινοτομίας.

Η ταυτότητα χτίζεται πάνω σε όραμα, αξίες και αφήγημα ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας, συνοδευόμενη από ένα λογότυπο εμπνευσμένο από το γράμμα «Π» και εικονίδια που αποτυπώνουν τη φύση, την ιστορία, την επιχειρηματικότητα, την παραγωγή και τον πολιτισμό της Πελοποννήσου. Απευθύνεται σε κατοίκους, φορείς, επιχειρήσεις, επενδυτές και επισκέπτες, στοχεύοντας στην ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας, την προώθηση συνεργασιών και τη στρατηγική σύνδεση με τους αναπτυξιακούς στόχους της Περιφέρειας.

Η δημιουργία της νέας ταυτότητας αποτέλεσε συλλογική διαδικασία με συμμετοχή άνω των 1.000 πολιτών και περισσότερων από 50 θεσμικών και παραγωγικών φορέων, μέσα από έρευνες, συνεντεύξεις και ομάδες εργασίας. Η μεθοδολογία στηρίχθηκε σε ποιοτική και ποσοτική ανάλυση, καλές πρακτικές και τη συμβολή Ελλήνων και ξένων ειδικών, οδηγώντας στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Brand Book και mood video.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Δημήτρης Πτωχός, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου: «Το νέο place brand είναι ένας ζωντανός οργανισμός που ανήκει σε όλους. Εξελίσσεται μέσα από τις επιτυχίες και τις συνεργασίες μας και θέτει τα θεμέλια για μια βιώσιμη ανάπτυξη που θα αγγίξει κάθε πτυχή της ζωής στην Πελοπόννησο».