ΕΕ – Mercosur: Η Κομισιόν προωθεί την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας

Την εμπορική συμφωνία με την ομάδα Mercosur των χωρών της Νότιας Αμερικής θα εφαρμόσει προσωρινά η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αψηφώντας  την ανησυχία ορισμένων νομοθετών που έχουν προωθήσει τη συμφωνία για έλεγχο στο ανώτατο δικαστήριο της ένωσης.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία ηγείται του εκτελεστικού βραχίονα του μπλοκ ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δικαιολόγησε την κίνηση, λέγοντας ότι η συμφωνία ΕΕ – Mercosur «δίνει στην Ευρώπη ένα στρατηγικό πλεονέκτημα πρώτης κίνησης σε έναν κόσμο έντονου ανταγωνισμού και βραχυπρόθεσμων οριζόντων».

«Η προσωρινή εφαρμογή είναι, εκ φύσεως, προσωρινή», πρόσθεσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Η συμφωνία μπορεί να ολοκληρωθεί πλήρως μόνο αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δώσει τη συγκατάθεσή του» ανέφερε σε ανάρτησή της στα social media.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ

