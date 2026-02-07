EE: Πώς γίνεται εθιστικό στα παιδιά το TikTok – Στο μικροσκόπιο οι βλαβερές του συνέπειες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά προκαταρκτικά ότι το TikTok παραβιάζει τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) λόγω εθιστικού σχεδιασμού της πλατφόρμας.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, λειτουργίες όπως η άπειρη κύλιση (infinite scrolling), η αυτόματη αναπαραγωγή (autoplay), οι ειδοποιήσεις ώθησης (push notifications) και το ιδιαίτερα εξατομικευμένο σύστημα συστάσεων ενισχύουν την καταναγκαστική χρήση της εφαρμογής, ιδίως των παιδιών και των ευάλωτων ενηλίκων, θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι τα εθιστικά χαρακτηριστικά μειώνουν τον αυτοέλεγχο και ενισχύουν συμπεριφορές του λεγόμενου “αυτόματου πιλότου” (όταν ο χρήστης παραμένει στην εφαρμογή χωρίς να συνειδητοποιεί πόσος χρόνος περνά).

“Ο εθιστικός σχεδιασμός του TikTok παραβιάζει τον DSA“, δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής αρμόδιος για ψηφιακά θέματα, Τομάς Ρενιέ, σημειώνοντας ότι η πλατφόρμα αριθμεί περίπου 170 εκατομμύρια χρήστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, “οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι παιδιά”. Όπως ανέφερε, το TikTok είναι “μακράν η πιο χρησιμοποιούμενη πλατφόρμα μετά τα μεσάνυχτα” από παιδιά ηλικίας 13 έως 18 ετών, ενώ το 7% των παιδιών 12-15 ετών περνά καθημερινά τέσσερις έως πέντε ώρες στην εφαρμογή, στοιχεία που χαρακτήρισε “εξαιρετικά ανησυχητικά”.

