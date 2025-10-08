Εθισμένοι στο TikTok: Οι εντατικοί χρήστες σκρολάρουν πάνω από 4 ώρες την ημέρα

Εθισμένοι στο σκρολάρισμα: Οι «εντατικοί χρήστες» του TikTok περνούν σε αυτό πάνω από τέσσερις ώρες την ημέρα.

Όλα ξεκινούν αθώα. Ένα πεντάλεπτο διάλειμμα μεταξύ των μαθημάτων. Μια μικρή παύση στη δουλειά. Ανοίγετε το TikTok, με σκοπό να δείτε ένα αστείο βίντεο. Μετά ένα άλλο. Και μετά άλλο ένα. Ξαφνικά, το απογευματινό φως έξω από το παράθυρό σας έχει σβήσει και το «γρήγορο scroll» σας έχει μετατραπεί σε ώρες αδιάκοπου swiping. Αν αυτό σας φαίνεται οικείο, δεν είστε οι μόνοι. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο ανακαλύπτουν ότι αυτό που ξεκινά ως διασκέδαση μπορεί εύκολα να γίνει καθημερινή εμμονή. Μια πρόσφατη μελέτη της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων της Washinghton Post διαπίστωσε ότι οι «εντατικοί χρήστες» του TikTok -εκείνοι που ανοίγουν την εφαρμογή πολλές φορές την ημέρα- περνούν κατά μέσο όρο τέσσερις έως πέντε ώρες ημερησίως στην πλατφόρμα, περισσότερο από το διπλάσιο του χρόνου που περνούν στο Instagram ή στο YouTube.

