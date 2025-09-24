Τελευταία Νέα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΕΕ: Σε ποια ηλικία φεύγουν από τα σπίτια των γονιών τους οι νέοι

Το 2024, οι νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έφευγαν από το σπίτι των γονιών τους σε μέση ηλικία 26,2 ετών, ελαφρώς χαμηλότερη από τα 26,3 έτη το 2023.

Οι υψηλότερες μέσες ηλικίες για την αποχώρηση από το γονεϊκό σπίτι καταγράφηκαν στην Κροατία, τη Σλοβακία και την Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, από το 2002, η μέση αυτή ηλικία κυμάνθηκε ελάχιστα μεταξύ ενός χαμηλού επιπέδου 26,1 ετών το 2019 και ενός υψηλού επιπέδου 26,8 ετών το 2006.

Αντίθετα, οι χαμηλότερες μέσες ηλικίες καταγράφηκαν στη Φινλανδία (21,4 έτη), τη Δανία (21,7) και τη Σουηδία (21,9).

Πηγή: Eurostat

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

