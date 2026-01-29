Τελευταία Νέα
Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση από τον δήμο Πύλου – Νέστορος για νεογέννητα (video)

Η Δημοτική Επιτροπή Πύλου-Νέστορος αποφάσισε ομόφωνα να στηρίξει τις οικογένειες και να ενισχύσει τον πληθυσμό της περιοχής, θεσπίζοντας εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για κάθε γέννηση. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο στοχεύει στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και στέλνει ένα μήνυμα έμπρακτης κοινωνικής πολιτικής.

Χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο δήμαρχος Πύλου Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας υπογραμμίζοντας

«Είναι μια πρωτοβουλία και την Παρασκευή θα παρουσιαστεί στο δημοτικό συμβούλιο. Επιθυμούμε να λύσουμε αυτό το σημαντικό πρόβλημα που ταλανίζει την περιοχής μας. Παρόλο που υπάρχει ανάπτυξη και ευκαιρίες αλλά δεν υπάρχουν νέοι. Τα σχολεία κλείνουν και μέσα στην απόγνωση πρέπει να συμβάλουμε και οικονομικά αλλά και με ένα κίνητρο επιβράβευσης σε αυτούς που προσπαθούν να στήσουν την οικογένειας τους. ο δήμος έχει τις οικονομικές δυνατότητες για να βοηθήσει τις νέες οικογένειες».

