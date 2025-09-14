Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
14
Σεπτέμβριος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΦΚΑ: Ολοταχώς προς τη σύνταξη βγαίνει η γενιά των baby boomers – Γιατί συνεχίζουν να εργάζονται

Share

Με το ύψος των συντάξεων να «γκρεμίζεται» για τους νέους συνταξιούχους και την ακρίβεια να καλπάζει, η γενιά των baby boomers υποχρεώνεται να παρατείνει τον εργασιακό της βίο και… μετά την συνταξιοδότηση.

Αφενός η ανησυχία για πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2027, αφετέρου η δυνατότητα που έχουν πλέον οι συνταξιούχοι να εργάζονται χωρίς περικοπή της σύνταξής τους, ήταν οι λόγοι που ώθησαν μαζικά τους ασφαλισμένους μαζικά στην έξοδο από την εργασία τους.

Είχε προηγηθεί ο Ιανουάριος, με τις νέες αιτήσεις να ανέρχονται σε 15.896, ο Φεβρουάριος με 16.336, ο Μάρτιος με 15.809, ο Απρίλιος με 16.568 και ο Μάιος με 16.195 νέες αιτήσεις.

Για ολόκληρο το 2024, τη συνταξιοδότηση επέλεξαν 197.228 εργαζόμενοι, δηλαδή 6.860 περισσότεροι από το προηγούμενο έτος (2023). Από ιδρύσεως του ΕΦΚΑ το 2017 έως και σήμερα, τα έτη της μαζικής «φυγής» στη σύνταξη ήταν τα έτη 2021, 2022 και 2024.

Οι μισές τουλάχιστον από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το α΄ εξάμηνο του έτους αφορούν συντάξεις γήρατος, ενώ ακολουθούν οι αιτήσεις για σύνταξη λόγω θανάτου, για συντάξεις αναπηρίας και τέλος για τα παραπληγικά επιδόματα.

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας έκθεσης ΑΤΛΑΣ, τον Ιούνιο του 2025 οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, δηλαδή αυτές που δεν έχουν διεκπεραιωθεί (είτε με εγκριτική ή απορριπτική απόφαση είτε με άλλη διαδικασία) ανέρχονταν σε 15.120.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.insider.gr/ πατώντας ΕΔΩ

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ