ΕΦΚΑ: Ολοταχώς προς τη σύνταξη βγαίνει η γενιά των baby boomers – Γιατί συνεχίζουν να εργάζονται

Με το ύψος των συντάξεων να «γκρεμίζεται» για τους νέους συνταξιούχους και την ακρίβεια να καλπάζει, η γενιά των baby boomers υποχρεώνεται να παρατείνει τον εργασιακό της βίο και… μετά την συνταξιοδότηση.

Αφενός η ανησυχία για πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από το 2027, αφετέρου η δυνατότητα που έχουν πλέον οι συνταξιούχοι να εργάζονται χωρίς περικοπή της σύνταξής τους, ήταν οι λόγοι που ώθησαν μαζικά τους ασφαλισμένους μαζικά στην έξοδο από την εργασία τους.

Η ροή των νέων συνταξιοδοτήσεων στο α’ εξάμηνο του 2025 δείχνει πως οδεύουμε σε νέο ρεκόρ, καθώς οι αιτήσεις έφτασαν ήδη στις 97.334, πολύ κοντά στα επίπεδα του αντίστοιχου διαστήματος του 2024 που έκλεισε με 197.228 αιτήσεις. Ειδικότερα τον περασμένο Ιούνιο υποβλήθηκαν 17.075 αιτήσεις, όταν τον Ιούνιο του 2024 είχαν υποβληθεί μόλις 15.215 αιτήσεις.

Είχε προηγηθεί ο Ιανουάριος, με τις νέες αιτήσεις να ανέρχονται σε 15.896, ο Φεβρουάριος με 16.336, ο Μάρτιος με 15.809, ο Απρίλιος με 16.568 και ο Μάιος με 16.195 νέες αιτήσεις.

Για ολόκληρο το 2024, τη συνταξιοδότηση επέλεξαν 197.228 εργαζόμενοι, δηλαδή 6.860 περισσότεροι από το προηγούμενο έτος (2023). Από ιδρύσεως του ΕΦΚΑ το 2017 έως και σήμερα, τα έτη της μαζικής «φυγής» στη σύνταξη ήταν τα έτη 2021, 2022 και 2024.

Οι μισές τουλάχιστον από τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το α΄ εξάμηνο του έτους αφορούν συντάξεις γήρατος, ενώ ακολουθούν οι αιτήσεις για σύνταξη λόγω θανάτου, για συντάξεις αναπηρίας και τέλος για τα παραπληγικά επιδόματα.

Την ίδια στιγμή σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας έκθεσης ΑΤΛΑΣ, τον Ιούνιο του 2025 οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, δηλαδή αυτές που δεν έχουν διεκπεραιωθεί (είτε με εγκριτική ή απορριπτική απόφαση είτε με άλλη διαδικασία) ανέρχονταν σε 15.120.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.insider.gr/ πατώντας ΕΔΩ