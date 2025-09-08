Βασίλης Σπανάκης: «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πιλότος ουσιαστικών συνεργασιών»

Την ιδιαίτερη σημασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου ως πρότυπο συνεργασιών στην Αυτοδιοίκηση ανέδειξε ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, στον χαιρετισμό του κατά τα εγκαίνια του περιπτέρου στη ΔΕΘ.

Ο κ. Σπανάκης, με αναφορά στις ομορφιές όλων των νομών της Πελοποννήσου, υπογράμμισε ότι «οι ανάγκες είναι πολλές και διαφορετικές», ωστόσο η Περιφέρεια έχει καταφέρει να τις συνθέσει μέσα από ένα πλαίσιο συνεργασίας. «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι πιλότος στην αρχή ουσιαστικών συνεργασιών, τόσο μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων, όσο και σε επίπεδο διαπεριφερειακό», τόνισε.

Στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο των Περιφερειών στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων και της στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων: «Μόνο οι Περιφέρειες μπορούν να υποδείξουν, να αναδείξουν και να στηρίξουν τις επιχειρήσεις που παράγουν μοναδικά προϊόντα, σε συνεργασία με το κεντρικό κράτος και τα Υπουργεία», ανέφερε.

Ο Υφυπουργός συνεχάρη τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό, την ομάδα του και τους εργαζόμενους της Περιφέρειας, καθώς και τα Επιμελητήρια που συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη της Πελοποννήσου, ενώ αναφέρθηκε και στη σημαντική τουριστική της άνοδο τα τελευταία χρόνια.

Τέλος, επισήμανε ότι το μέλλον της χώρας περνάει μέσα από την ελληνική περιφέρεια: «Η κυβέρνηση υλοποιεί έργα ύψους 6,5 δισ. ευρώ για την αυτοδιοίκηση, ενώ συνολικά οι επενδύσεις ξεπερνούν αυτό το ποσό μέσω άλλων Υπουργείων. Το μέλλον της πατρίδας μας είναι η ελληνική περιφέρεια και η στήριξη των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών», κατέληξε.