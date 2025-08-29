H ΚΕΔΕ θα παρουσιάσει την πρόταση για την ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων

H Kεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος θα παρουσιάσει, την ερχόμενη εβδομάδα, την πρότασή της για το ζήτημα της ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων.

Έχουμε ξεκάθαρες «κόκκινες γραμμές» και δεν δεχόμαστε υποδείξεις από δήθεν δίκτυα που δεν εκπροσωπούν τη συντριπτική πλειοψηφία των Φο.Δ.Σ.Α. της χώρας

Το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων βρίσκεται, εδώ και πολλά χρόνια, ψηλά στην ατζέντα της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού.

Η σημερινή Διοίκηση της Κ.Ε.Δ.Ε. ήταν αυτή που προσέφυγε στο ΣτΕ, μαζί με 164 Δήμους, με στόχο να ακυρώσει την επιβολή του τέλους ταφής που επιβλήθηκε σε βάρος των προϋπολογισμών των Δήμων.

Η σημερινή Διοίκηση της Κ.Ε.Δ.Ε. είναι αυτή που, έχει καταθέσει εναλλακτικές προτάσεις πάνω στο ζήτημα αυτό, όπως για παράδειγμα, την επιστροφή του τέλους ταφής στους δήμους με σκοπό την αγορά νέου εξοπλισμού ή τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου, προκειμένου να αυξηθεί η ανακύκλωση και η διαλογή στην πηγή στις πόλεις μας. Προτάσεις που, περιλαμβάνονται στο υπόμνημα της ΚΕΔΕ που καταθέσαμε τις προηγούμενες ημέρες στον Πρωθυπουργό και τα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη.

Η σημερινή, αλλά και οι προηγούμενες διοικήσεις της ΚΕΔΕ, έχουν αναδείξει τις αντικειμενικές ευθύνες του Κεντρικού Κράτους, όσον αφορά τις ελλείψεις σε σύγχρονες, “πράσινες” υποδομές για την διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα μας, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι ουραγός στην ανακύκλωση στην Ε.Ε. Καθώς και τις ευθύνες του για την απώλεια ευρωπαϊκών πόρων ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, για το σκοπό αυτό.

Η σημερινή Διοίκηση της Κ.Ε.Δ.Ε. είναι αυτή που ζήτησε να υπάρξει παράταση στη διαβούλευση που διεξάγεται , με αφορμή τη «Μελέτη Σκοπιμότητας για τη Δημιουργία Μονάδων Ενεργειακής Αξιοποίησης ΑΣΑ», που κατέθεσε μέσα στον Αύγουστο το ΥΠΕΝ. Αίτημα που τελικά έγινε αποδεκτό, αφού κρίθηκε εύλογη η θέση μας ότι για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, δεν αρκεί ένας μόλις μήνας για να διεξαχθεί ένας ουσιαστικός διάλογος και να δρομολογηθούν λύσεις, που καθυστερούν εδώ και δεκαετίες.

Η Κ.Ε.Δ.Ε. με σοβαρότητα και υπευθυνότητα διαμορφώνει τις θέσεις πάνω στο σημαντικό αυτό ζήτημα, αξιοποιώντας τις γνώσεις και την εμπειρία των αυτοδιοικητικών της στελεχών. Οι θέσεις αυτές θα παρουσιαστούν την επόμενη εβδομάδα στο Δ.Σ. που θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια θα ληφθεί απόφαση επί του περιεχομένου τους.

Σε κάθε περίπτωση, έχουμε ξεκαθαρίσει πως για την Αυτοδιοίκηση υπάρχουν έξι συγκεκριμένες «κόκκινες γραμμές», όσον αφορά αυτό το σημαντικό θέμα.

Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο το μοντέλο της ταφής απορριμμάτων, χωρίς επεξεργασία. Κάθε μέρα που περνά κι εφαρμόζεται αυτή η μέθοδος, αποτελεί ντροπή για τη χώρα μας.

Το νέο μοντέλο ενεργειακής αξιοποίησης δεν θα πρέπει να επιβαρύνει δυσανάλογα τους δήμους, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, με πανάκριβα και δυσβάστακτα ανταποδοτικά τέλη. Πληρώνουμε ήδη πανάκριβα ένα άδικο χαράτσι, το τέλος ταφής. Δεν αντέχουμε κι άλλη μια νέα επιβάρυνση.

Απαιτούμε να διασφαλιστεί πως η ενεργειακή αξιοποίηση, εφόσον τελικά προχωρήσει, δεν θα υπονομεύσει την ανακύκλωση, ανάκτηση και κομποστοποίηση, που για μας παραμένουν προτεραιότητα. Η αλυσίδα στη διαχείριση των απορριμμάτων θα πρέπει να συνεχίσει να είναι μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, διαλογή στην πηγή, πληρώνω όσο πετάω, με τελευταίο κρίκο την ενεργειακή αξιοποίηση, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις

Δεν είμαστε δογματικά αντίθετοι στο μοντέλο της ενεργειακής αξιοποίησης, είμαστε αντίθετοι στο να μετατρέπουμε ως εύκολη λύση το σκουπίδι σε καύσιμη ύλη για να παράγεται ρεύμα, παρακάμπτοντας όλες τις άλλες επιλογές.

Απαιτούμε εφόσον προχωρήσει η δημιουργία μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης, να χρησιμοποιηθούν οι πλέον σύγχρονες τεχνολογίες, ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον, να επιτυγχάνονται τα πιο αυστηρά όρια εκπομπών που θέτει η Ε.Ε. και να εξασφαλίζεται μικρός βαθμός υπολειμμάτων προς διάθεση.

Είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η θετική αποδοχή των τοπικών κοινωνιών όσον αφορά τη χωροθέτηση των νέων μονάδων, καθώς και να διασφαλιστούν δίκαια ανταποδοτικά οφέλη. Αν θέλουμε να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα, αυτό δεν μπορεί να γίνει με αδιέξοδες συγκρούσεις, σαν αυτές που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια όποτε άνοιγε ζήτημα δημιουργίας νέων μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων.

Σε κάθε περίπτωση η Κ.Ε.Δ.Ε. είναι έτοιμη να συμμετάσχει στο δημόσιο διάλογο με τεκμηριωμένες προτάσεις, θέτοντας ως προτεραιότητα την προάσπιση των συμφερόντων των Δήμων και των πολιτών των τοπικών μας κοινωνιών.

Για το λόγο αυτό και δεν δεχόμαστε αιχμές και υποδείξεις από πρόσωπα που εξυπηρετούν πολιτικά συμφέροντα και προσωπικές επιδιώξεις, κρυπτόμενα πίσω από δήθεν Δίκτυα Φο.Δ.Σ.Α., που δεν εκπροσωπούν την συντριπτική πλειοψηφία των Φορέων Διαχείρισης των πολυπληθέστερων Περιφερειών της χώρας.

Δίκτυα Ι.Χ., χωρίς επαρκή πολιτική και κοινωνική νομιμοποίηση, δεν έχουν θέση σε έναν τόσο σοβαρό διάλογο και η ανεύθυνη παρουσία τους, μακροπρόθεσμα υπονομεύει το κύρος του αυτοδιοικητικού θεσμού και τα συμφέροντα των πολιτών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ