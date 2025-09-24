Εγκαινιάστηκε το κατάστημα της “The Mart” στην Καλαμάτα – Οι ξεχωριστές αναφορές για το νέο εγχείρημα (pics)

Η The Mart συνεχίζει τη δυναμική της ανάπτυξη με τα εγκαίνια του νέου ξεχωριστού καταστήματος στην Καλαμάτα, να πραγματοποιούνται σήμερα, με φορείς και εκπροσώπους αρχών να δίνουν το παρών, αλλά και με την παρουσία του κόσμου να είναι το χαρακτηριστικό σε αυτό το νέο επιχειρηματικό βήμα της γνωστής αλυσίδας, του ομίλου Σκλαβενίτη.

Το νέο κατάστημα, που βρίσκεται στην οδό Αρτέμιδος 206, είναι συνολικής επιφάνειας 3.300 τ.μ² και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα περιβαλλοντικά πρότυπα, κατέχοντας την πιστοποίηση ενεργειακής κλάσης Α.

Διαθέτει 100 θέσεις στάθμευσης και 10 σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ η εκπαιδευμένη ομάδα των 65 εργαζομένων, είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους πελάτες και συνεργάτες, προσφέροντας μια εμπειρία αγορών που συνδυάζει ποιότητα, ποικιλία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση.

Ιδιαίτερη θέση στο κατάστημα κατέχουν Τα προϊόντα της Μεσσηνιακής Γης, σε ένα χώρο αφιερωμένο στους τοπικούς παραγωγούς όπου μπορεί κανείς να βρει ιδιαίτερα προϊόντα του τόπου, όπως κρασιά, μπύρες, ελιές, ελαιόλαδο, μαρμελάδες, τυριά και πολλά ακόμη που αναδεικνύουν τον γαστρονομικό πλούτο της Μεσσηνίας.

Χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της “The Mart” Λεωνίδας Θεόκλητος

«Το 1992, η Γερμανική MAKRO ήρθε στην Ελλάδα, το πρώτο της κατάστημα το MAKRO CASH & CARRY, το οποίο ήταν και είναι εγκατεστημένο στην Ευρώπη. Εν συνεχεία αναπτύχθηκε σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, έφτασε σε εννιά πόλεις. Και το 2015, μετά την έκδηλη αγάπη των Γερμανών της περιόδου 2009-2015, η εταιρεία εξαγοράστηκε με τη συμμετοχή και του Ομίλους Σκλαβενίτης και μετονομάστηκε το 2016 σε “Mart”. Η εταιρεία απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες του χώρου της φιλοξενίας και της εστίασης, στους εμπόρους, αλλά και σε όλους τους καταναλωτές που αναζητούν την ευρεία γκάμα των 40.000 κωδικών της.

Λειτουργούμε σήμερα 13 σημεία σε όλη την Ελλάδα, κυρίως στην Ηπειρωτική Ελλάδα, πιάνοντας από τη Ξάνθη και κατεβαίνοντας μέχρι τη Τρίπολη. Επίσης λειτουργούμε στην Κρήτη, μέσα στο Ηράκλειο και στα Χανιά, σε καταστήματα τα οποία είναι ευμεγέθη.

Οι συνολικοί χώροι που απασχολούμε είναι πάνω από 100.000 τετραγωνικά μέτρα. Διακινούμε στους πελάτες μας τα προϊόντα μας από τα κέντρα διανομής μας, τα οποία είναι στην Αθήνα και σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, με ένα στόλο 150 φορτηγών περίπου, διαφόρων μεγεθών, και τα παραδίδουμε στο μεγαλύτερο μέρος της Επικράτειας.

Φτάνουμε στην Κέρκυρα, πηγαίνουμε στην Κεφαλονιά, πηγαίνουμε στα νησιά του Αιγαίου, τη Θάσο, εκτός από τα σημεία που είναι τα καταστήματά μας και μέσα από τη Τρίπολη πρόσφατα φτάνουμε μέχρι κάτω το Γύθειο και τη Μονεμβασιά. Σήμερα είναι μια μέρα πάρα πολύ σημαντική όμως και δεν εγκαινιάζουμε απλά το 14ο κατάστημα, αναβαθμίζουμε την παρουσία μας στην όμορφη Καλαμάτα, αφού πολλά χρόνια λειτουργούσαμε σε έναν χώρο περιορισμένων δυνατοτήτων, μικρότερων δυνατοτήτων, που δεν μπορούσαμε να απλώσουμε τις δυνατότητές μας, δεν μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε έτσι όπως ονειρευόμαστε να εξυπηρετήσουμε. Αργήσαμε να το κάνουμε από το 2016 και αργήσαμε να το κάνουμε και ζητούσαμε να βρούμε τον κατάλληλο χώρο όπου θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας.

Κάνουμε λοιπόν ένα νέο ξεκίνημα με σκοπό να βρισκόμαστε πιο κοντά κυρίως στους επαγγελματίες του τόπου, της πόλης, με στόχο να τους σερβίρουμε με την ποιότητα και την αξιοπιστία που θα προσπαθούμε πάντα να πετυχαίνουμε. Εγκαινιάζουμε έναν χώρο που τον φτιάξαμε με πολύ μεράκι, με μεγάλη προσοχή και με λεπτομέρεια. Έναν χώρο που επιθυμούμε να μην είναι απλώς ένα σημείο πώλησης αλλά ένα κέντρο εξυπηρέτησης, έμπνευσης και συνεργασίας.

Προσπαθούμε να καλύψουμε τις ανάγκες όλων των επαγγελματιών σε προσιτές ανταγωνιστικές τιμές και στόχο έχουμε να παρέχουμε πλούσια γκάμα προϊόντων, φρέσκων και συσκευασμένων, με προτάσεις που απαντούν στις σύγχρονες στάσεις της αγοράς και όλα αυτά με την ποιότητα και την ασφάλεια που διαρκώς επιδιώκουμε. Βέβαια, το ότι είπαμε ότι στην Καλαμάτα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί δεν είναι τυχαίο αφού θεωρούμε αυτή την πόλη ιδιαίτερα δυναμική, διακρίνεται για τον πολιτισμό της και την φιλοξενία της. Επιθυμούμε να συνεργαστούμε με τοπικούς παράγοντες και ήδη έχουμε ξεκινήσει αυτή την προσπάθεια και παράλληλα προσπαθούμε και προσκαλούμε όλους τους τοπικούς παραγωγούς να φιλοξενηθούν μέσα στο κεντρικό μας κατάστημα.

Θα θέλαμε να προσφέρουμε με δράση κοινωνικής ευθύνης γιατί πιστεύουμε ότι χέρι-χέρι πηγαίνει μια επιχείρηση με την κοινωνία στην οποία αναπτύσσεται. Άρα δεν είναι μόνο να φέρνουμε από την κοινωνία, πρέπει να προσφέρουμε και στην κοινωνία και προφανώς θα αναπτύξουμε τις ενέργειες εκείνες και τις δράσεις κοινωνικής ευθύνης που υπάρχουν και τις δράσεις κοινωνικής ευθύνης που απαιτούνται για να το αποδείξουμε έμπρακτα.

Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιά στην ομάδα μας, τους εργαζόμενους που με κόπο, συνέπεια και μεγάλο πάθος δημιούργησαν τη σημερινή πραγματικότητα και ιδιαίτερα δύο από τους παλιότερους συναδέλφους μας από την εποχή της «Makro» ακόμα και γερμανοτραφείς τους λέω, τον Δημήτρη τον Παράβαλο και τον Δημήτρη τον Τιμουρίδη τους προμηθευτές μας που μας στηρίζουν σε όλη αυτή την προσπάθεια με μεγάλη κατανόηση όλους τους συνεργάτες μας που ενεπλάκησαν στην κατασκευή και τους μηχανικούς αυτού του έργου εργολάβους, εργοδηγούς, εργάτες αλλά και μηχανικούς και φυσικά όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ σήμερα δίνοντάς μας τη δύναμη να συνεχίσουμε Η επίσκεψή σας στο κατάστημα δεν πρέπει να είναι μια αγορά αλλά μια εμπειρία που θα συνδυάζει τιμές θα συνδυάζει καινοτομία και ποιότητα. Ελπίζω να βρείτε προϊόντα τα οποία θα εμπλουτίσουν τις γκάμες σας θα εμπλουτίσουν τις γευσιγνωσίες σας θα τα αναζητήσετε ξανά και θα μείνετε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από όλο αυτό που παρέχουν Σας καλούμε λοιπόν να μας δωρίσετε να εξερευνήσετε το νέο μας κατάστημα και να μιλήσετε με τους συναδέλφους μας».

Το παρών έδωσε και ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος καλωσορίζοντας την εταιρεία στην Καλαμάτα αναφέροντας: «Αυτές οι επιχειρήσεις ενισχύουν την τοπική οικονομία , δημιουργούν θέσεις εργασίας και ενισχύουν και δεκάδες οικογένειες. Η Καλαμάτα έχει τη δυναμική να υποστηρίξει τόσο μεγάλες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν εδώ και εμείς ως δημοτική αρχή έχουμε τη βούληση να στηρίξουμε αυτές τις πρωτοβουλίες».

Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος ανέφερε «Πιστεύω πως πέρα των άλλων προσφορών από ένα νέο κατάστημα βοηθώντας νέους ανθρώπους να εργαστούν. Η προσφορά η μεγάλη θα είναι για τον καταναλωτή και για τους επαγγελματίες».

Σχετικά με τη The Mart