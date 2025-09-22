The Mart : Τώρα με νέο κατάστημα στην Καλαμάτα!

Η The Mart συνεχίζει τη δυναμική της ανάπτυξη με τα εγκαίνια του νέου καταστήματος της στην Καλαμάτα, την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025.

Το νέο κατάστημα, που βρίσκεται στην οδό Αρτέμιδος 206, είναι συνολικής επιφάνειας 3.300 τ.μ² και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα περιβαλλοντικά πρότυπα, κατέχοντας την πιστοποίηση ενεργειακής κλάσης Α. Διαθέτει 100 θέσεις στάθμευσης και 10 σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ η εκπαιδευμένη ομάδα των 65 εργαζομένων, είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους πελάτες και συνεργάτες, προσφέροντας μια εμπειρία αγορών που συνδυάζει ποιότητα, ποικιλία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση.

Ιδιαίτερη θέση στο κατάστημα κατέχουν Τα προϊόντα της Μεσσηνιακής Γης, σε ένα χώρο αφιερωμένο στους τοπικούς παραγωγούς όπου μπορεί κανείς να βρει ιδιαίτερα προϊόντα του τόπου, όπως κρασιά, μπύρες, ελιές, ελαιόλαδο, μαρμελάδες, τυριά και πολλά ακόμη που αναδεικνύουν τον γαστρονομικό πλούτο της Μεσσηνίας.

Σχετικά με τη The Mart

Η The Mart αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες χoνδρεμπορικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με στρατηγική στήριξης της ελληνικής παραγωγής και του επιχειρείν. Με 14 καταστήματα σε όλη τη χώρα, προσφέρει ολοκληρωμένη γκάμα με πάνω από 40.000 προϊόντα τρόφιμου και μη τρόφιμου, ώστε να καλύπτει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες κάθε επαγγελματία και να γίνεται αρωγός της ανάπτυξης της επιχείρησής του. Παράλληλα, μέσα από την υπηρεσία delivery, το σύγχρονο e shop www.themart.gr, το Call center και τους εξειδικευμένους σύμβουλους πωλήσεων, η The Mart, βρίσκεται δίπλα στους επαγγελματίες για να κάνουν τις αγορές τους γρήγορα, αποτελεσματικά και στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.