Εγκαταλείπει το καλώδιο με την Κρήτη η Λευκωσία – “Δεν είναι βιώσιμο”, λέει ο Κύπριος ΥΠΟΙΚ

Για αβεβαιότητα του έργου Great Sea Interconnector (GSI) έκανε λόγο ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Μάκης Κεραυνός, σε συνέντευξή του στην Καθημερινή Κύπρου.

Ειδικότερα, σημείωσε ότι “το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης δεν είναι βιώσιμο με τους συγκεκριμένους όρους”, επικαλούμενος τις δύο ανεξάρτητες μελέτες που έχει ενώπιον του.

Ερωτηθείς σχετικά για τη συζήτηση γύρω από το καλώδιο, ο κ. Κεραυνός τόνισε “έχω ενώπιόν μου δύο μελέτες από ανεξάρτητους και σοβαρούς οργανισμούς, οι οποίες καταλήγουν στο ότι αυτό το έργο δεν είναι βιώσιμο, με τους συγκεκριμένους όρους”.

Σε ερώτηση γιατί γίνεται συζήτηση ακόμη για το εάν το έργο είναι βιώσιμο ή όχι, ο υπουργός τόνισε πως “η συζήτηση γίνεται γιατί το έργο είναι πολύπλοκο με οικονομική, τεχνική και γεωπολιτική πτυχή. Θα ήθελα επίσης να σημειώσω και κάτι άλλο. Έχει από το 2010 που συζητείται αυτό το έργο και χαρακτηρίζεται ευρωπαϊκό, καθώς η Κομισιόν αποφάσισε να το χρηματοδοτήσει με 650 εκατομμύρια. Το ερώτημα που θέτω είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που διαθέτει κονδύλια υπό αυστηρούς όρους και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, μετά από τόσα χρόνια δεν διερωτάται γιατί δεν έγινε αυτό το έργο;”

