Εγκρίθηκε η δημοπράτηση των έργων για την αναβάθμιση του Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ειδικότερα, έπειτα από τις σχετικές αποφάσεις, προχωρά η διαδικασία για το βασικό έργο «Λειτουργική Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας», προϋπολογισμού 1.733.400 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει κρίσιμες παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις του σταδίου.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η δημοπράτηση του υποέργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση Λειτουργικού Εξοπλισμού», στο πλαίσιο της πράξης «Βελτίωση – Αναβάθμιση Υποδομών Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας», συνολικού προϋπολογισμού 266.600 ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της υπογραφής των σχετικών Προγραμματικών Συμβάσεων στις 20 Φεβρουαρίου 2026 στο Δημαρχείο Καλαμάτας, από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό και τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο.

Με τις αποφάσεις αυτές, η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεχίζει να υλοποιεί παρεμβάσεις ουσίας σε όλη την Περιφέρεια, ενισχύοντας κρίσιμες υποδομές και στηρίζοντας την ανάπτυξη του αθλητισμού.