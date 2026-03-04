Τελευταία Νέα
97.3best
Τετάρτη
4
Μάρτιος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Εγκρίθηκε η δημοπράτηση των έργων για την αναβάθμιση του Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Share
Στην έγκριση της δημοπράτησης των έργων που αφορούν τη λειτουργική αναβάθμιση του Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας προχώρησε η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Χρήστου Λαμπρόπουλου, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα για την υλοποίηση μιας σημαντικής αθλητικής υποδομής για την πόλη, τη Μεσσηνία και την Πελοπόννησο.

Ειδικότερα, έπειτα από τις σχετικές αποφάσεις, προχωρά η διαδικασία για το βασικό έργο «Λειτουργική Αναβάθμιση Δημοτικού Σταδίου Καλαμάτας», προϋπολογισμού 1.733.400 ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει κρίσιμες παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις του σταδίου.

Παράλληλα, εγκρίθηκε η δημοπράτηση του υποέργου «Προμήθεια και Εγκατάσταση Λειτουργικού Εξοπλισμού», στο πλαίσιο της πράξης «Βελτίωση – Αναβάθμιση Υποδομών Εθνικού Σταδίου Καλαμάτας», συνολικού προϋπολογισμού 266.600 ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της υπογραφής των σχετικών Προγραμματικών Συμβάσεων στις 20 Φεβρουαρίου 2026 στο Δημαρχείο Καλαμάτας, από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό και τον Δήμαρχο Καλαμάτας Θανάση Βασιλόπουλο.

Με τις αποφάσεις αυτές, η Περιφέρεια Πελοποννήσου συνεχίζει να υλοποιεί παρεμβάσεις ουσίας σε όλη την Περιφέρεια, ενισχύοντας κρίσιμες υποδομές και στηρίζοντας την ανάπτυξη του αθλητισμού.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Χωρίς Κατηγορία

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode