Εγκρίθηκε η κατασκευή μιας πρότυπης Κοινωνικής Πολυκατοικίας – Μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία για τον Δήμο Καλαμάτας (video)

Μια μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία κατάφερε ο Δήμος Καλαμάτας με την έγκριση της κατασκευής μιας πρότυπης κοινωνικής πολυκατοικίας, που ανοίγει τον δρόμο για τις παρεμβάσεις που μπορεί να πετύχει η αυτοδιοίκηση στην κοινωνική στέγη. Αυτό σημαίνει ότι δρομολογείται η κατασκευή 20 διαμερισμάτων στη θέση Πλακωτά, τα οποία θα παραχωρηθούν σε κοινωνικά ευάλωτες οικογένειες.

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την επιτυχία της ευρωπαϊκής πρότασης HARMONIA, η οποία εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Horizon Europe με την άριστη, ανώτατη δυνατή αξιολόγηση, 15/15. Το έργο έχει διάρκεια 48 μηνών, συνολικό επιλέξιμο προϋπολογισμό 9.401.982,50 ευρώ και συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση 7.971.756,13 ευρώ, ενώ ο Δήμος Καλαμάτας εξασφάλισε το μεγαλύτερο επιμέρους grant μεταξύ όλων των εταίρων, ύψους 1,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συνολικά για την κατασκευή εξασφαλίστηκαν 3 εκατομμύρια ευρώ.

Μιλώντας για τη σημαντική αυτή εξέλιξη ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος ανέφερε: «Ως Δήμος Καλαμάτας έχουμε ξεκάθαρα επιλέξει τον δρόμο της εξωστρέφειας και της συνεργασίας. Θα έλεγα μάλιστα της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Σε αυτό το πλαίσιο, ως Δήμος Καλαμάτας διεκδικήσαμε τη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Αποστολή των 100 κλιματικά ουδέτερων πόλεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2030.

Δείχνοντας έτσι τη ξεκάθαρη βούλησή μας προς την ευρωπαϊκή κατεύθυνση, να αξιοποιήσουμε κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρότασή μας εγκρίθηκε και λάβαμε την επίσημη πιστοποίηση, το label, τον Μάρτιο του 2024 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Έτσι η Καλαμάτα έγινε μέλος της μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας αυτής της προσπάθειας. Έργα ξεκίνησαν, υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται, τα οποία χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους. Τα τελευταία δύο χρόνια η ομάδα Mission του Δήμου Καλαμάτας, με επικεφαλής τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Βασίλη Παπαευσταθίου, παρακολουθεί όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα και έργα, καταθέτει προτάσεις και έχουμε εξασφαλίσει μέσα στα τελευταία δύο χρόνια επτά ευρωπαϊκά προγράμματα.

Σήμερα είμαστε εδώ με πολύ χαρά για να ανακοινώσουμε ότι εξασφαλίσαμε ένα ακόμη ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το όγδοο, και μάλιστα το πιο σημαντικό. Αναφέρομαι στην κοινωνική πολυκατοικία.

Ο Δήμος Καλαμάτας, μέσα από το πρόγραμμα «Αρμονία» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξασφάλισε τη δημιουργία κοινωνικής πολυκατοικίας. Αυτό σημαίνει ότι θα κατασκευαστούν 20 διαμερίσματα, τα οποία θα παραχωρηθούν σε κοινωνικά ευάλωτες οικογένειες.

Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό, απαιτητικό και σπουδαίο κοινωνικό έργο. Θέλω να ευχαριστήσω τον Βασίλη για την προσπάθεια, για την άρτια σύνταξη του φακέλου και για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, μαζί με όλα τα μέλη της ομάδας Mission. Παράλληλα, να τον ενημερώσω ότι πλέον έχει ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη να παρακολουθεί στενά την υλοποίηση αυτού του έργου.

Ο Δήμος Καλαμάτας αποδεικνύει για μία ακόμη φορά ότι δεν παρακολουθεί απλώς τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, αλλά συμμετέχει ενεργά και συμβάλλει στη διαμόρφωσή τους για όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις».

20 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΠΛΑΚΩΤΑ

Ακολούθησαν δηλώσεις του αρμοδίου Αντιδημάρχου Βασίλη Παπαευσταθίου ο οποίος ανέφερε: «Όπως είπε και ο Δήμαρχος, με πολύ μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι η πρόταση του Δήμου Καλαμάτας να κατασκευάσει από το μηδέν –και είναι η πρώτη φορά που θα υλοποιηθεί μια τέτοια πρόταση στην Ελλάδα– μια κοινωνική πολυκατοικία, εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από ένα πολύ απαιτητικό χρηματοδοτικό εργαλείο, το Horizon Europe.

Μάλιστα, η πρόταση έλαβε την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία, 15 στα 15. Πρόκειται για μια πρόταση που αρίστευσε.

Είναι μια πρόταση στην οποία συνεργάστηκαν περίπου 15 εταίροι από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριοι εταίροι μας είναι η Housing Europe, που είναι κατά κάποιον τρόπο ένας μεγάλος ευρωπαϊκός οργανισμός για την κοινωνική στέγαση και τη στεγαστική πολιτική, η Aegis Engineering, καθώς και οι επιστήμονες Φανή Παπακώστα και Αναστασία Φωτοπούλου, με τις οποίες έχουμε μια άριστη συνεργασία ήδη από προηγούμενο ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Μέσα από εκείνο το πρόγραμμα ωρίμασαν και οι μελέτες του Πνευματικού Κέντρου και του Ζουμπούλειου Μεγάρου, και η συνεργασία αυτή συνεχίζεται.

Υπάρχουν επίσης πολλοί ακόμη εταίροι. Η πολυκατοικία που θα κατασκευαστεί θα παρουσιαστεί και διεθνώς, ενώ θα δημιουργηθούν και κάποιοι εικονικοί πιλότοι στις Βρυξέλλες και στο Μιλάνο.

Δεν σας κρύβω ότι η συγκίνησή μας είναι πολύ μεγάλη. Κάποιος που ασχολείται με την αυτοδιοίκηση ζει για τέτοιες στιγμές: για να μπορεί να προσφέρει πραγματικές λύσεις και πρακτικές στους ανθρώπους που τις έχουν ανάγκη.

Το ζήτημα της προσιτής κατοικίας είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους πάρα πολύ. Μέσα από αυτό το ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο ερχόμαστε να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο, τόσο για την υπόλοιπη Ελλάδα όσο και για τις ευρωπαϊκές πόλεις, για το πώς μπορεί να υλοποιηθεί μια τέτοια κοινωνική πολυκατοικία.

Να σας πω ότι συνολικά η πρόταση έχει προϋπολογισμό 9,5 εκατομμύρια ευρώ. Το κομμάτι που αντιστοιχεί στον Δήμο Καλαμάτας είναι 1,4 εκατομμύρια ευρώ, που είναι το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης σε σχέση με τους υπόλοιπους εταίρους. Συνολικά για την κατασκευή θα διατεθούν περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ.

Μιλάμε για 20 διαμερίσματα σε χώρο που έχει δεσμευτεί από τις χρήσεις γης, στη θέση Πλακωτά. Πριν από περίπου 25 χρόνια είχε κατασκευαστεί εκεί η πρώτη κοινωνική πολυκατοικία. Υπήρχαν μελέτες και σχέδια και για τις επόμενες, και ερχόμαστε τώρα να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε κάτι πραγματικά πρωτοποριακό, που -όπως είπε και ο Δήμαρχος- μας γεμίζει ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη.

Θα είναι ένα κτίριο που θα ενσωματώνει όλες τις καινοτόμες λύσεις. Θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην προκατασκευή και θα σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές του New European Bauhaus, που αποτελεί το νέο αρχιτεκτονικό και σχεδιαστικό δόγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μιλάμε για κτίρια που καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, που είναι φιλικά προς το περιβάλλον, αλλά και όμορφα αισθητικά για τους ανθρώπους που θα ζουν μέσα σε αυτά. Παράλληλα θα είναι εύκολα στη διαχείριση και λειτουργία τους, γιατί πλέον το λειτουργικό κόστος αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της κατοικίας.

Μια μικρή παρένθεση εδώ, Δήμαρχε, αν μου επιτρέπεις. Όλα αυτά δεν θα είχαν γίνει αν πριν από λίγα χρόνια ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος και ο αντιδήμαρχος Νίκος Μπασακίδης δεν μας είχαν ανοίξει αυτή τη μεγάλη πόρτα: να μπούμε στο δίκτυο των 100 κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων ευρωπαϊκών πόλεων.

Μια πόρτα που, πέρα από την εξωστρέφεια που μας δίνει και μας φέρνει στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και της τεχνολογίας, μας παρέχει και τα εργαλεία για να επενδύσουμε στη νοοτροπία των μελλοντικών κατοίκων της πόλης.

Η δουλειά που γίνεται μέσα στον Δήμο Καλαμάτας για τις νέες γενιές, μέσα και από το Συμβούλιο Νεολαίας, είναι πάρα πολύ σημαντική. Πλέον εκπαιδεύουμε και τους επόμενους ανθρώπους που θα διαχειριστούν την πόλη και θα θέσουν ακόμη μεγαλύτερες προκλήσεις σε αυτό το πολύ μεγάλο και απαιτητικό πρόγραμμα, το οποίο ελπίζουμε να υλοποιηθεί με επιτυχία έως το 2030.

Όπως έχει πει και ο Δήμαρχος, το Κλιματικό Σύμφωνο της πόλης αποτελεί το master plan για την Καλαμάτα. Είναι ο οδηγός μας για όλα τα έργα που υλοποιούνται στον Δήμο.

Κλείνοντας, να πω ότι πρόκειται για ένα έργο που πρέπει να πιστωθεί σε πολλούς ανθρώπους μέσα στον Δήμο. Η Παναγιώτα Κουράκλη βοήθησε πάρα πολύ στα δεδομένα της κοινωνικής πολυκατοικίας και του οικοπέδου κοινωνικής στέγασης. Η ομάδα Mission του Δήμου δουλεύει σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα και μέσα σε δύο χρόνια αυτό είναι το όγδοο που εξασφαλίζουμε. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ πολύ χαρούμενοι, αλλά ταυτόχρονα συναισθανόμενοι -όπως είπε και ο Δήμαρχος- τη μεγάλη ευθύνη να υλοποιήσουμε κάτι πρωτοποριακό, όχι μόνο για την ελληνική, αλλά και για την ευρωπαϊκή κλίμακα».