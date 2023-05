EGO all day exclusive bar: Season opening 26 Μαΐου

Σήμερα η βραδιά είναι γιορτινή και είστε όλοι καλεσμένοι στο Season Opening 2023 του EGO all day exclusive bar

Το EGO all day exclusive bar με το μεσογειακό του «ταπεραμέντο» και τη φιλόξενη καλοκαιρινή εξωτική του ατμόσφαιρα, ανοίγει τις πύλες του κι αυτό το καλοκαίρι… με summer mood και δροσερές προτάσεις for food and drinks.

Απολαύστε τη μεσογειακή κουλτούρα του τόπου με πιάτα υψηλής γαστρονομίας, πλήρης λίστα cocktails and drinks, all day snacks από φρέσκα υλικά ντόπιας προέλευσης, gourmet γλυκά για απαιτητικούς ουρανίσκους και άριστη ποικιλία καφέ.

Στο EGO all day exclusive bar η κουζίνα, το μπαρ και το καφέ εναρμονίζονται απολυτά δημιουργώντας ένα απερίγραπτο σκηνικό δίπλα στη θάλασσα.

Τα γήινα χρώματα και το ατμοσφαιρικό theme του EGO all day exclusive bar κυριαρχούν στο χώρο και μαγνητίζουν το βλέμμα προσφέροντας new recipes με quality control, ατελείωτες στιγμές χαλάρωσης και good vibes all day long κι αυτό το καλοκαίρι.

Season Opening 2023 tonight… be there!

EGO all day exclusive bar

Κρατήσεις 27210 81740