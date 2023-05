Eurovision 2023: Αποκλείστηκε η Ελλάδα, επιβεβαιώθηκαν τα προγνωστικά -«Το παιδί δεν φταίει σε τίποτα»

Από τον τελικό της Eurovision 2023 αποκλείστηκαν η Ελλάδα και ο Βίκτωρ Βερνίκος, όπως άλλωστε είχαν προβλέψει τα στοιχήματα.

Σε μια ομολογουμένως μέτρια βραδιά, καθώς οι συμμετοχές δεν έδειξαν να ενθουσιάζουν κοινό και τηλεθεατές, ο 16χρονος Βίκτωρ Βερνίκος εμφανίστηκε επάνω στη σκηνή της Eurovision 2023. Ο νεαρός εκπρόσωπός μας, ο μικρότερος καλλιτέχνης του φετινού διαγωνισμού, άρχισε να ερμηνεύει το What the Say, ένα τραγούδι που έγραψε στα 14 του, όταν και βίωσε μια αγχώδη κατάσταση την περίοδο της καραντίνας. Ολομόναχος επάνω στη σκηνή, ο Βίκτωρας έδωσε τον καλύτερό του εαυτό.

Τη σκηνική του παρουσία επιμελήθηκε ο διευθυντής Μπαλέτου της Λυρικής Σκηνής Κωνσταντίνος Ρήγος, ενώ το ενδυματολογικό κομμάτι είχε ο Γιώργος Σεγρεδάκης.

Βίντεο: Η εμφάνιση του Βίκτωρα Βερνίκου στη Eurovision 2023

Την ώρα που ο Βίκτωρ Βερνίκος ήταν επάνω στη σκηνή κάνοντας την προσπάθειά του, τα σχόλια στο Twitter έπεφταν «βροχή», με τους χρήστες του κοινωνικού δικτύου να «βλέπουν» τον αποκλεισμό.

Όπως και έγινε.

Η Ελλάδα δεν πέρασε στον τελικό της Eurovision 2023. Η τελευταία φορά που είχε αποκλειστεί ήταν το 2018, με την Γιάννα Τερζή και το τραγούδι «Όνειρό μου».

Οι χρήστες του Twitter μπορεί να τρόλαραν τη συμμετοχή μας και τον αποκλεισμό στη Eurovision 2023, ωστόσο η πλειονότητα δεν ξέχασε ότι ο Βίκτωρ Βερνίκος είναι μόλις 16 ετών και, παρά το νεαρό της ηλικίας του, συμμετείχε σε έναν μεγάλο διαγωνισμό. Παρά το άγχος και την απειρία, έδειξε να ευχαριστιέται τη στιγμή και να προσπαθεί να ανατρέψει τα προγνωστικά.

Παράλληλα, αρκετοί άρχισαν να σχολιάζουν τον τρόπο επιλογής των τραγουδιών. Μπορεί φέτος η συμμετοχή μας να προέκυψε για πρώτη φορά με τη συμμετοχή κοινού και επιτροπής, ωστόσο οι τηλεθεατές φάνηκε να επιθυμούν επιστροφή στο παρελθόν. Τότε που μέσα από μία βραδιά παρουσίασης επέλεγαν τη συμμετοχή μας στη Eurovision.

Η ανακοίνωση της ΕΡΤ για τον αποκλεισμό του Βίκτωρα Βερνίκου

Λίγες ώρες μετά τον αποκλεισμό η ΕΡΤ εξέδωσε ανακοίνωση για την ελληνική συμμετοχή, θυμίζοντας την πρόσφατα viral δήλωση του Γιάννη Αντετοκούνμπο. «Δεν είναι αποτυχία, αλλά ένα βήμα προς την επιτυχία», είχε ο πει ο NBAer και αποθεώθηκε.

Μέσα από την ανακοίνωσή της η ΕΡΤ, επαίνεσε τον Βίκτωρα Βερνίκο για την προσπάθειά του, υπενθυμίζοντας ότι το ταξίδι του προς τη μουσική τώρα ξεκινά.

«Παρότι η ελληνική συμμετοχή δεν θα διαγωνιστεί στον Μεγάλο Τελικό, η προσπάθεια του Βίκτωρα αξίζει το χειροκρότημα όλων μας, χωρίς να ξεχνάμε καθόλου το νόημα του συγκεκριμένου τραγουδιού, μέσα από το οποίο ο 16χρονος Βίκτωρ μάς καλεί να «ακούμε» και να μοιραζόμαστε τα συναισθήματά μας, διεκδικώντας ένα καλύτερο αύριο.

To μουσικό ταξίδι του Βίκτωρα μόλις ξεκίνησε με τον πιο συναρπαστικό τρόπο μέσα από έναν διεθνή διαγωνισμό και όπως πρόσφατα δήλωσε και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο «κάθε δυσκολία είναι ένα σκαλοπάτι για την επιτυχία», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Eurovision 2023: Το πρώτο μήνυμα του Βίκτωρα Βερνίκου

Το δικό του μήνυμα προς τους fans της Eurovision έστειλε μέσα από InstaStory ο Βίκτωρ Βερνίκος.

Σε μια εικόνα με μαύρο φόντο, ο 16χρονος έγραψε: «Σας αγαπώ. Πολλά περισσότερα θα έρθουν σύντομα. Ευχαριστώ όλους τους fans της Eurovision για την απίστευτη εμπειρία».

Η Κύπρος στον τελικό της Eurovision 2023

Για την ιστορία του β’ ημιτελικού, η Κύπρος με τον Άντριου Λάμπρου πέρασε στον τελικό του Σαββάτου, καθώς έδειξε να ενθουσιάζει τους eurofans.

Είκοσι έξι χώρες συμμετέχουν στον τελικό της Eurovision 2023, με την Κύπρο να εμφανίζεται στην 7η θέση.

Τα μέχρι στιγμής προγνωστικά δείχνουν νίκη της Σουηδίας με τη Λορέν, με τη Φινλάνδία και την Ουκρανία να έπονται. Οι στοιχηματικές προβλέψεις δεν εμφανίζονται ευοίωνες για την Κύπρο, η οποία πλασάρεται στην 22η θέση.

Πηγή: iefimerida.gr