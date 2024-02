Είμαστε μόνο στην αρχή…

* Όσοι ενδιαφέρονται για μια πιο σχολαστική νομική προσέγγιση να προσέξουν ότι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου ECHR περιλαμβάνει ένα μόνο άρθρο “αυστηρά” για την Οικογένεια, το άρθρο 12. Όπου ως Οικογένεια θεωρείται αποκλειστικά η νόμιμη σχέση ατόμων διαφορετικού φύλου.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το επίσημο κείμενο για της ECHR, (μπορείτε να το αναζητήσετε – googlaρετε και να το επιβεβαιώσετε):

“Despite a number of invitations, the court has so far refused to apply the protections of this article to same-sex marriage. The court has defended this on the grounds that the article was intended to apply only to different-sex marriage//”

Δηλαδή, “παρά το γεγονός ότι υπήρξε ένας αριθμός προσφυγών, το Δικαστήριο αρνήθηκε μέχρι στιγμής να εφαρμόσει την προστασία των οικογενειακών δικαιωμάτων, σε “γάμους ομοφύλων”. Το Δικαστήριο υποστήριξε την απόφασή του αυτή στον ισχυρισμό ότι το άρθρο που αφορά την Οικογένεια, αναφέρεται μόνο σε γάμους ετερόφυλων ζευγαριών…”

Τελεία. Και παύλα. Σαφέστερο δεν γίνεται…