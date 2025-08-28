Έκανε ανέπαφες συναλλαγές αξίας 45 ευρώ με κλεμμένη χρεωστική κάρτα

Μετά από αποτυχημένη προσπάθεια να εισέλθει σε σπίτι στην περιοχή της Ανθούσας, 33χρονος «ποντικός» κατάφερε να ανοίξει όχημα στην ίδια περιοχή, και να κλέψει χρεωστική κάρτα με την οποία πραγματοποίησε συναλλαγές.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο 33χρονος στις 26 Αυγούστου, προσπάθησε να μπει σε σπίτι στην Ανθούσα ωστόσο η ένοικος αντελήφθη την προσπάθειά του με τον δράστη να τρέπεται σε φυγή.

Την ίδια ημέρα, σε γειτονική οικεία, ο 33χρονος άνοιξε ανασφάλιστο όχημα από το οποίο αφαίρεσε χρεωστική κάρτα πραγματοποιώντας στη συνέχεια τρεις ανέπαφες συναλλαγές, συνολικής αξίας 45 ετών.

Και στις δυο περιπτώσεις υπήρχε κάμερα με τους αστυνομικούς να αξιοποιούν το βιντεοληπτικό υλικό προχωρώντας γρήγορα στον εντοπισμό και τη σύλληψή του .

Σε σωματική έρευνα βρέθηκαν στην κατοχή του ναρκωτικά δισκία και η κάρτα η οποία αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη της.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη ένα (1) άτομο για τα ναρκωτικά και για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής

Συνελήφθη, χθες (27.8.2025) το μεσημέρι, στο Μελιγαλά, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Καλαμάτας, 33χρονος ημεδαπός, γιατί στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, -5- ναρκωτικά δισκία. Επιπλέον, όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο ανωτέρω, την 26.8.2025, σε τοπική κοινότητα του δήμου Οιχαλίας, διέπραξε -1- περίπτωση απόπειρας κλοπής σε οικία, καθώς και -1- περίπτωση κλοπής από όχημα ημεδαπού, όπου αφαίρεσε προσωπικά έγγραφα, αντίστοιχα. Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Οιχαλίας.