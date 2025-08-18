Εκατοντάδες κόσμου συμμετείχαν στο διήμερο «Kalamata Pamisos River Action» στον Άρι

Εκατοντάδες πολίτες όλων των ηλικιών, βρέθηκαν το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Αυγούστου 2025 στην Κοινότητα Άριος, συμμετέχοντας στις δράσεις με τίτλο «4nd Kalamata Pamisos River Action». Τη διοργάνωση που εξελίσσεται σε θεσμό για την περιοχή, είχε ο Δήμος Καλαμάτας, η Κοινότητα Άριος και η Κ.Ε. Φάρις.

Μικροί και μεγάλοι απόλαυσαν δράσεις που εξελίχθηκαν στο πάρκο του Άρι στις όχθες του ποταμού Παμίσου κοντά στο φράγμα.

Στις εκδηλώσεις, που είχαν δωρεάν είσοδο για το κοινό, συμμετείχαν φορείς, αθλητικά, μορφωτικά και πολιτιστικά σωματεία της Καλαμάτας, ενώ τελούσε υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.