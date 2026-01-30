Εκδηλώσεις μνήμης για την 8η Φεβρουαρίου 1944 στην Καλαμάτα

Το Εθνικό Συμβούλιο Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα (ΕΣΔΟΓΕ) και ο Δήμος Καλαμάτας διοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης για τη ματωμένη 8η Φεβρουαρίου 1944, στήριξη του δίκαιου αγώνα για την αναγνώριση της Καλαμάτας ως Μαρτυρικής Πόλης, το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026, και ώρα 18:00 στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας (Αριστομένους 33).

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, θα παρουσιαστεί ο συλλογικός τόμος του περιοδικού «ΤΕΤΡΑΔΙΑ» (εκδόσεις «Στοχαστής»), που είναι αφιερωμένος στη συμβολή της Ελλάδας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στα ναζιστικά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, την Εθνική Αντίσταση και τα 30 χρόνια δράσης του ΕΣΔΟΓΕ για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Οφειλών.

Ομιλητές:

Δημήτρης Αλευρομάγειρος, Αντιστράτηγος ε.α., επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής Στρατού, Συγγραμματέας του ΕΣΔΟΓΕ: «Η μνημειώδης Συμβολή της Ελλάδας στην Αντιφασιστική Νίκη των Λαών».

Βασίλης Μαστραγγελόπουλος, φιλόλογος – ιστορικός, πρώην Δήμαρχος, μέλος του ΕΣΔΟΓΕ: «Η Εθνική Αντίσταση και οι Γερμανικές θηριωδίες στη Μεσσηνία».

Δρ. Αριστομένης Ι. Συγγελάκης, Πανεπιστημιακός, Συγγραμματέας του ΕΣΔΟΓΕ: «Αντίσταση, Μνήμη, Δικαιοσύνη. Η επικαιρότητα του αγώνα Διεκδίκησης των Γερμανικών Οφειλών».

Την εκδήλωση προλογίζουν οι Θανάσης Βασιλόπουλος, Δήμαρχος Καλαμάτας και Κώστας Αλεξίου, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΕΣΔΟΓΕ.

Συντονιστής: Θανάσης Πετράκος, μέλος του ΕΣΔΟΓΕ και εκπρόσωπος του Συλλόγου «Μανώλης Γλέζος».

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΤΙΣ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2025 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι ο Δήμος Καλαμάτας, οι Οργανώσεις της Εθνικής Αντίστασης και οι συγγενείς των θυμάτων διοργανώνουν τελετή μνήμης, την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, στο Κοιμητήριο Καλαμάτας, για τους συμπατριώτες μας, που εκτελέσθηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις 8 Φεβρουαρίου 1944, στο παλιό στρατόπεδο του 9ου Συντάγματος Πεζικού και ενταφιάσθηκαν στην περιοχή των τότε Δημοτικών Σφαγείων, στη Δυτική Παραλία.