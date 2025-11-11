Εκδηλώσεις Μνήμης στο Γύθειο και στο Γεωργίτσι για τους Πεσόντες Αεροπόρους Θεόδωρος Βερούτης: «Τιμή και δόξα στους Έλληνες αεροπόρους που έπεσαν στο καθήκον»

Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης, συνοδευόμενος από τον περιφερειακό σύμβουλο της Περιφέρειας Πελοποννήσου Παναγιώτη Τζινάκο, παρέστη στην ετήσια επιμνημόσυνη δέηση για τους Πεσόντες Λάκωνες Αεροπόρους που πραγματοποίησε ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ανατολικής Μάνης, στον Δημοτικό Κήπο Γυθείου.

Ακολούθως την Κυριακή 9 Νοεμβρίου συμμετείχε στις καθιερωμένες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους, υπέρ πατρίδος πεσόντες Αεροπόρους, που πραγματοποιήθηκαν στο Γεωργίτσι, με μέριμνα του Δήμου Σπάρτης και της Τοπικής Κοινότητας Γεωργιτσίου.

Και τις δύο εκδηλώσεις, που πραγματοποιήθηκαν σε κλίμα συγκίνησης και εθνικής υπερηφάνειας, τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι τοπικών, πολιτικών, πολιτειακών, εκκλησιαστικών και στρατιωτικών αρχών, συγγενείς των πεσόντων και πλήθος κόσμου.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ο Αντιπεριφερειάρχης Λακωνίας Θεόδωρος Βερούτης, δήλωσε :

«Αποτίσαμε και φέτος όλοι μαζί την τιμή και τον σεβασμό που αρμόζει στο μεγαλείο της ψυχής των Λακώνων αεροπόρων που έπεσαν στο καθήκον και κατέστησαν διαχρονικά σύμβολα της τόλμης, της αυτοθυσίας και της προάσπισης της εδαφικής ακεραιότητας και της ελευθερίας της πατρίδας μας. Με αίσθημα υπερηφάνειας υποκλινόμαστε στη θυσία τους και αναλογιζόμαστε τη δική μας ευθύνη να διατηρήσουμε άσβεστη τη μνήμη τους και να σταθούμε άξιοι υπερασπιστές της Ειρήνης, της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας.»